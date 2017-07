El orgullo de ser riojano a 10.000 kilómetros Ceniceros y Martínez, en su visita al Centro Riojano. :: a. herrero La colonia riojana se vuelca con la visita de Ceniceros, que prometió el regreso de 'Volver a las raíces' L.J.R. SANTIAGO DE CHILE. Jueves, 20 julio 2017, 00:40

Cuando uno accede al Estadio Español del barrio de Las Condes de Santiago de Chile, tiene la sensación de cruzar en un paso los más de 11.000 kilómetros que separan Santiago de Madrid y acceder a una España en miniatura: suena la gaitas, hay frontones, un patio andaluz, un horreo... Todo es España pero en la noche del martes todo era riojano. Ese fue el idílico entorno en el que José Ignacio Ceniceros vivió los momentos más emotivos del viaje que gira a Chile y en el que, además de con viejos amigos, se reencontró con su familia 'chilena'.

La Sociedad Benéfica La Rioja, que así se la llama la institución que agrupa a los riojanos que residen en Santiago, se volcó y le recibió en olor de multitudes con Jerónimo Sáenz, su presidente y natural de Villoslada, a la cabeza. Fue una explosión de riojanismo en toda regla. No faltó nada... ni nadie. Desde algunos veteranos de la emigración en Chile con lágrimas recorriendo su rostro a segundas y terceras generaciones de aquellos que a principios de siglo tuvieron que cruzar el charco que siguen sintiendo muy cerca a La Rioja. En un discurso emotivo, Ceniceros traslado a la colonia riojana su orgullo y reconocimiento: «Sois los mejores embajadores de nuestra tierra. Sois a más riojanos que los que estamos allí y La Rioja no estaría completa sin vosotros». Y para avivar esa ya estrecha relación, Ceniceros se comprometió a «intentar recuperar el programa Volver a las Raíces» para que los más jóvenes tengan la oportunidad de volar y conocer la tierra que vio nacer a sus antepasados. «Ha sido una tarde muy especial», completaba un no menos emocionado Jerónimo Sáenz, que agradeció la visita de Ceniceros y recordó el próximo centenario de la institucion que preside.