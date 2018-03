La oportunidad está en Asia

A sus tempranos 20 años, la logroñesa Alejandra Pino Miguel estudia el segundo curso de Biomedicina en Singapur. Realmente estudia en la Universidad de Dundee (Escocia), pero está en Asia gracias a un acuerdo con la Universidad Nacional de Singapur. Allí permanecerá seis meses, hasta junio. «La razón por la que decidí mudarme a Escocia, y más tarde a Singapur, es que siempre he visto en trasladarse a un país nuevo una oportunidad para aprender un idioma, conocer una cultura y unas tradiciones distintas, así como salir de tu zona de confort para conocer y adaptarte a cosas nuevas, aportando por tanto valores a nivel tanto académico como personal», explica.

Singapur siempre le pareció «el mejor destino»: «Vi en esta pequeña ciudad-estado todo lo que alguien puede pedir para una experiencia de estudios en el extranjero: universidades punteras, una de las potencias mundiales a nivel de investigación y todo en un continente nuevo para mí y en una ciudad donde todo tipo de culturas, idiomas y religiones conviven y coexisten en perfecta armonía». La arquitectura, la limpieza, la organización e, incluso, la gastronomía, asegura Alejandra, «no pueden pasar desapercibidas ante nadie». «Aún recuerdo mi desconcierto los primeros días cuando no se oía ni un murmullo en el metro, a pesar de estar repleto de gente», confiesa, aunque también afirma que «lo que más me sorprendió es cómo conviven todo tipo de culturas, en Singapur hay un lugar para cualquier persona». Eso sí, supuso al inicio «un gran choque cultural» y admite que «nunca me había sentido tan desubicada», aunque después se adaptó muy rápido. No obstante, aclara que «sigue sin haber nada como un buen plato de patatas con chorizo».

«Singapur es una ciudad en la que lo único que te hace falta es más tiempo libre, siempre hay algo que hacer o que explorar: sus increíbles jardines botánicos o una cena con amigos en Chinatown», expone. Durante todo el año disfrutan de una temperatura regular de 28º, por lo que no hay un fin de semana que Alejandra no aproveche para visitar alguna de las pequeñas islas de Singapur y disfrutar de sus playas.

También echa de menos, además de a la familia y a los amigos, pasear por Portales comiendo un helado y su pueblo, Villanueva de Cameros. Alejandra afirma ser consciente «de la suerte que tengo de poder estar en un lugar así», pero asegura no poder evitar «esperar con ansias el momento de volver a La Rioja a pasar el verano, que al fin y al cabo es el único sitio al que puedo considerar mi hogar».