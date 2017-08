«Los que ahora se oponen al turismo son unos indeseables» Lunes, 14 agosto 2017, 09:17

- ¿El turismo es un problema en La Rioja?

- No, no es un problema por el que tengamos, hoy en día, que preocuparnos demasiado. Pero cuando ves los problemas en otras comunidades debemos tener en cuenta que al final llegarán. Tampoco es un problema que haya alojamientos alegales en algunas regiones, pero en La Rioja ya empieza a haber y creo que ya son demasiados. Tampoco es un problema que haya lo que ahora llaman 'turismofobia', pero sí es un problema que haya algunos establecimientos que no deseen tener a un tipo de turismo, llámese despedidas de soltero o como se quiera. Es cierto que nadie los quiere porque son puntuales, pero también es verdad que lo que unos no quieren otros lo están deseando y el turismo representa, aproximadamente, el 10 por ciento del PIB de La Rioja.

- ¿Cómo ve los movimientos que empiezan a surgir contra el turismo?

- Son unos indeseables, unos auténticos indeseables que van contra todo. Ahora toca ir contra el turismo y mañana, si toca ir contra el automóvil, irán contra el automóvil. Hay que decirles que ya vale. No defienden al pueblo ni a nadie.