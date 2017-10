Ophelia pasó de largo

El temido huracán Ophelia llegó a Irlanda el pasado lunes convertido en rachas de viento de hasta 190 Kms/h que han causado tres muertos. La tormenta en la que se transformó y que azotó, sobre todo, la costa sur del país, es la peor en medio siglo. Por fortuna, los numerosos riojanos residentes en el país, y sobre todo en Dublín, no han sufrido ninguna consecuencia porque han seguido las recomendaciones de las autoridades, como no salir de casa.

Es el caso de Irene Martínez Zapata, logroñesa de 20 años que reside en Dublín desde el pasado 1 de septiembre gracias a una beca Erasmus para estudiar en la Dublin Business School. «Me esperaba que el huracán fuera más violento. Hubo mucho viento durante todo el día, pero todos esperábamos que fuera algo más al estar en alerta roja», reconoce Irene. Las clases y la jornada laboral se habían suspendido, los comercios cerraron, se canceló el transporte urbano y unos 245 hogares quedaron sin electricidad, así que había incertidumbre, pero la tormenta pasó no desapercibida pero sí, al parecer, de forma más discreta de lo que se temía.

«Yo, que vivo con una 'host family', estuve todo el día con ella y fue como un domingo», explica Irene, que reside en Sandymount. Hubo tormenta eléctrica por la noche e Irene reconoce que «ni me enteré». Por el día, eso sí, esta joven logroñesa describe que, «en la calle, el viento alborotaba mi pelo y zumbaba en mis oídos». «Fui a la playa y la marea había subido. A lo lejos se veían muchas olas», recuerda. Y es que hasta diez metros llegaron a elevarse las olas. Irene informa de que, de las tres víctimas que hubo, dos de ellas sufrieron la caída de un árbol sobre el vehículo en el que viajaban y la otra fue golpeada por una rama cuando intentaba despejar con una motosierra una vía sobre la que había caído otro árbol.

LAS FRASESNora Ocón Murillense en Dublín «No ha pasado nada, estaba todo cerrado y no había gente» Marina Esparza Logroñesa en Dublín «Pasé por el supermercado y me impactó que no quedaba agua»