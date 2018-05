Operación pionera en La Rioja Miguel del Cerro y María Victoria Martínez posan en el hospital Viamed Los Manzanos antes de realizar la operación. / JUSTO RODRÍGUEZ El hospital Viamed Los Manzanos realiza la primera cirugía carpiana artroscópica para recuperar la movilidad de muñeca | Miguel del Cerro y María Victoria Martínez operan a un paciente con esta técnica no invasiva que facilita una recuperación mucho más rápida DIEGO MARÍN A. Logroño Sábado, 5 mayo 2018, 00:04

El hospital Viamed Los Manzanos de Lardero celebró ayer una jornada teórico-práctica dedicada a la cirugía carpiana artroscópica. Como evento principal se realizó una intervención quirúrgica retransmitida por circuito cerrado de televisión y que pudieron contemplar en directo diversos médicos de los hospitales San Pedro de Logroño, el Fundación de Calahorra y el Valdecilla de Santander. La operación se realizó en la muñeca de un varón de 29 años, jugador de baloncesto. Y es que estas lesiones son frecuentes en deportistas, sobre todo en jugadores de baloncesto y balonmano, y se producen por caídas.

El experto en cirugía de la mano y pionero en este tipo de intervenciones, Miguel del Cerro Gutiérrez, de los hospitales Beata Ana María y Vithas Internacional de Madrid, realizó ayer esta operación en el hospital Viamed Los Manzanos junto a la cirujana ortopédica y traumatóloga María Victoria Martínez Galarreta y el anestesista Ignacio Gutiérrez Gálvez. El caso clínico presentaba una compleja lesión combinada del ligamento escafolunar y de la articulación radiocubital distal. Tras la operación, que se realizó con anestesia regional y con isquemia, y resultó un éxito, se procedió a comentar la técnica con los asistentes.

«Se trata de reparar o sustituir un ligamento roto en la muñeca por un injerto propio, extraído del propio brazo del paciente. La novedad es que la hacemos por artroscopia cuando, hasta ahora, todo el mundo lo hacía abriendo porque era difícil», explicó Miguel del Cerro Gutiérrez. Después de dos años de trabajo y pruebas se ha logrado realizar la operación con garantías mediante la artroscopia, que supone abrir menos, crear menos cicatriz y, por tanto, generar una rehabilitación más rápida gracias a que se reconstruye de una forma más anatómica el ligamento. «La recuperación y la movilidad es mejor. Antes, tras operar, la movilidad era suficiente pero no se recuperaba totalmente, pero ahora en casi todos los casos que hemos realizado la movilidad de la muñeca es completa», afirma Miguel del Cerro.

«La recuperación y la movilidad de la muñeca es mejor, en casi todos los casos es completa» Miguel del Cerro Gutiérrez Cirujano ortopédico y traumatólogo

«Es mínimamente invasiva, no daña los tejidos y la recuperación es mucho más rápida» Mª Victoria Martínez Galarreta Cirujana ortopédica y traumatóloga

Actualmente, con esta intervención en seis meses la recuperación puede ser del 100%. Miguel del Cerro realizó esta exhibición para que los cirujanos aprendan la técnica y puedan empezar a aplicarla en sus propios pacientes. «La gente está interesada porque la técnica se conoce. Es una técnica más, pero ésta es nuestra», advirtió. Para María Victoria Martínez Galarreta, el interés por la técnica desarrollada por los doctores Fernando Corella y Miguel del Cerro es por ser «exclusivamente artroscópica».

«La diferencia es abismal porque con frecuencia se trata de pacientes jóvenes deportistas y de esta manera no queda rigidez, casi no hay postoperatorio y la recuperación es mucho más rápida», subrayó la cirujana ortopédica y traumatóloga del hospital Viamed Los Manzanos. Además, así se reduce el riesgo de otra rotura de las plastias y permite una rápida reincorporación a la práctica deportiva. La intervención de cirugía carpiana artroscópica se realizó ayer por vez primera en La Rioja y ya es una posibilidad más en este hospital logroñés. «Es mínimamente invasiva, no daña los tejidos y la recuperación es mucho más rápida, algo que no sucedía antes, cuando la cirugía era abierta y dolorosa», expuso María Victoria Martínez.