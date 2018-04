Once cargos públicos de La Rioja incluyen entre sus currículos algún tipo de máster Dos representantes destacan conocimiento en idiomas extranjeros, pero sólo uno matiza su grado de aprendizaje E. SÁENZ Domingo, 15 abril 2018, 21:56

logroño. La polémica aún viva sobre la formación real de Cristina Cifuentes ha puesto en el ojo del huracán los máster que no pocos cargos públicos hacen constar en sus currículos. En el caso de La Rioja, hasta once representantes destacan en la web oficial de sus respectivas instituciones disponer de este tipo de título, aunque no todos matizan si tienen carácter oficial. En el Gobierno de La Rioja, la titular de Desarrollo Económico dispone de un MBA Executive por la Universidad de Burdeos. También Alberto Bretón asegura contar con uno en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal del Centro de Estudios Superiores Empresariales de Madrid-Escuela Internacional de Negocios, así como el Programa Superior en Alta Dirección-Universidad Pontificia Comillas Icade Business School. Los de la eurodiputada Esther Herranz están especializados en Gestión de Residuos y Sistemas de Gestión Ambiental impartidos por la Escuela de Organización Industrial (EOI) en 1998.

En el Consistorio logroñés, Mar San Martín es máster en prevención de riesgos laborales, y en el Congreso, Mar Cotelo hace indicar uno en asesoría fiscal y tributaria.

Un puñado de diputados regionales incluyen esta clase de estudios en la página del Parlamento. El currículo de Jesús Ángel Garrido refiere un máster profesional de asesoría fiscal y tributación organizado por el Colegio de Economista de La Rioja (2012-2013), Noemí Manzanos alude escuetamente a uno en viticultura y enología, el socialista Jesús María García a otro en gestión medioambiental y sus compañeros de filas Nuria del Río y Raúl Díaz a sendos certificados en dirección de fundaciones y de acceso a la Abogacía. Diego Ubis (Cs) declara, asimismo, un máster interuniversitario en planificación y gestión de turismo enológico (UR/Universidad Rovira i Virgili).

Idiomas y doble licenciatura

Sólo dos cargos aluden en sus currículos institucionales al conocimiento de idiomas. En el Parlamento David Vallejo destaca su bagaje en inglés y alemán (nivel CAE y ZMP) y la diputada nacional de Unidos Podemos, Sara Carreño, asegura hablar inglés e italiano. Carreño declara, según la web del Congreso, ser licenciada tanto en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo como en Derecho por la UNED.