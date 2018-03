«No se me olvidará nunca» Lola López, la enfermera agredida en el centro de salud de Lardero, durante la narración ayer de los sucesos que sufrió. :: FERNANDO DÍAZ Lola López fue golpeada por un usuario en el centro de salud de Lardero y Antonia Morales sufrió violencia verbal en Haro Dos enfermeras riojanas relatan sus experiencias como víctimas de agresiones DIEGO MARÍN A. Miércoles, 28 marzo 2018, 23:39

LOGROÑO. Lola López acumula 39 años ejerciendo en atención Primaria en Lardero y ha vivido en primera persona la violencia en la consulta médica. Su testimonio es revelador: «Hasta ahora nunca había tenido un problema con ningún paciente y, sin embargo, en dos meses he sufrido dos agresiones: una de ellas muy grave, el 12 de diciembre, no se me olvidará nunca; y la segunda, hace un mes, en la que, simplemente por intentar calmar al paciente, me pegó un manotazo que, si me llega a dar en la cabeza, me tira». Cuando termina de hablar, Lola se abraza a la consejera de Salud, María Martín, con la que compartió ayer la presentación de un curso de autodefensa para personal sanitario. Minutos antes, al verla aparecer, se acercó a ella, la cogió de las manos en señal de confianza y petición y le preguntó si la anunciada medida del 'botón del pánico' (dispositivo para avisar en caso de agresión) era cierta. Martín le aseguró que sí y Lola quedó, si cabe, más agradecida.

El 12 de diciembre del 2017 un hombre agredió a la médico y a la enfermera (Lola López) del centro de salud de Lardero. Lola acudió en defensa de su compañera y, narra con franqueza, que «afortunadamente le salvé la vida y estoy muy orgullosa de ello». El juicio sobre aquel suceso ya se celebró y el culpable fue condenado a 36 meses de prisión que ya está cumpliendo.

En el segundo caso, ocurrido el pasado 19 de febrero, Lola fue agredida por otro hombre al intentar tranquilizarlo: «Estaba montando el número en la consulta, intenté calmarlo y me pegó un manotazo». Se celebró también un juicio rápido y se decretó una orden de alejamiento del agresor de su víctima.

LAS FRASES Lola López Enfermera de Lardero «Nunca había tenido un problema con ningún paciente y en dos meses he sufrido dos agresiones» Antonia Morales Enfermera de Haro «El verano pasado tuve que defender al médico porque un paciente se enfrentó a él, insultándole»

«Se han perdido el respeto y los valores, hemos pasado de ser don y doña, que era una exageración porque estamos para cuidar a los pacientes, a sufrir dos agresiones, todo por intentar calmar a un paciente. Hay quien lo quiere todo y ya», reflexiona Lola. Contar lo que le sucedió, con entereza, con seguridad y decisión, y también convencida de la injusticia que se cometió con ella, resulta una especie de exorcismo. De hecho, esta enfermera recomienda a todos sus compañeros denunciar como hizo ella cuando algo parecido suceda. «Que la gente sepa cómo se están metiendo con nosotros, que denuncien, porque no hay derecho. Estamos para atender bien a todos los pacientes», aclara Lola. Ella nunca había asistido a clases de defensa personal, hasta ayer porque, confesó, «nunca lo creí necesario».

Otra enfermera, Antonia Morales, del centro de salud de Haro, asegura no haber sufrido agresiones físicas pero sí verbales. «El verano pasado tuve que defender al médico que estaba sustituyendo a la titular porque un paciente se enfrentó a él, insultándole», relató, destacando la importancia de que se tomen medidas para proteger al personal ante comportamientos de este tipo.