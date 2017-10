Ojacastro se moviliza contra la falta de agua «que amenaza la vida en el valle» La plataforma recogió firmas y realizó acciones reivindicativas en la feria de ayer en Ojacastro. :: albo Una plataforma vecinal culpa del estado seco del río y de los cauces a los bombeos que se realizan en el Pozo San Torcuato desde hace dos años JAVIER ALBO OJACASTRO. Sábado, 21 octubre 2017, 23:55

'Salvemos el río Oja'; 'Los animales pasan sed y los huertos se secan'; 'El agua es vida y nos la están quitando'; '¿Dónde está el agua del Oja?'... Son los lemas de algunas de las muchas pancartas que cuelgan de los edificios de Ojacastro, localidad que no se resigna a ver su río convertido en un secarral de guijarros invadido por la maleza.

Un río tiene que llevar agua y eso quieren; el fluir de la vida que da de beber a sus tierras y a su ganado; que refresca sus gaznates y da respuesta al ocio entre chapuzones. Pero esa agua lleva muchos meses desaparecida, de lo que no culpan ni al cielo ni a la sequía, que pueden tener su parte pero que no son sino el final de un dedo que señala sin razones, o no todas; la responsable -dicen- es la «mala gestión» que «amenaza la supervivencia y el futuro del valle». Aún cierran más el círculo: la responsable -indican- es «la desmedida e irresponsable extracción de agua del Oja con destino a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Oja-Tirón que se viene realizando de forma sistemática desde hace dos años y que está provocando que el pueblo y todo el Alto Valle del Oja se esté quedando sin vida por falta de agua».

Cansados de cruzarse de brazos a la espera de soluciones que no llegan y de representantes que no les representan, vecinos de Ojacastro han constituido la 'Plataforma en Defensa del Río Oja'. Con ella pretenden «organizar las demandas de la población y dar más visibilidad a un problema que las administraciones local y autonómica, así como la Confederación Hidrográfica del Ebro, conocen perfectamente pero no hacen nada por solucionar».

Desde ella aluden a los «funestos efectos» de los bombeos que se realizan en el pozo San Torcuato: «Desde el 2016, y por primera vez desde que se recuerda, los cauces que permiten la entrada de agua del Oja al pueblo se han quedado secos y tardan meses en recuperarse, dejando al ganado sin agua para beber y a los pequeños agricultores sin agua para regar, a la vez que la vida que siempre crece al lado del agua parece agotarse, puesto que hasta los pájaros han abandonado el valle», señalan desde la Plataforma.

Ésta recuerda que las primeras pruebas del sistema ya produjeron «el mismo efecto». «Así que -explican-, se paralizó su funcionamiento, creando un verdadero quebradero de cabeza a las administraciones, que no podían explicar a la opinión pública para qué se habían gastado 25 millones de euros de los contribuyentes sin conocer realmente de dónde se iba a sacar el agua y sus consecuencias». Ahora ya las saben; no hay más que asomarse al Oja.