OFERTA CONCENTRADA

Alas recientes fusiones entre Dow y Dupont y entre ChemChina y Syngenta se suma ahora que las autoridades europeas han aprobado la compra de la americana Monsanto por la alemana Bayer por 53.900 millones de euros, quedando pendiente de consentimiento por la administración competente de Estados Unidos, entre otras. Para conseguir cerrar esta operación y evitar la dominancia de mercado y la eliminación de la libre competencia, Bayer se ha comprometido con Basf a venderle su negocio de semillas y parte del de fitosanitarios.

Desde algunos grupos de presión, sobre todo del lado ecologista, han saltado las señales de alarma, dado lo sensible de este mercado desde una perspectiva medioambiental. Bruselas temía que se pudiera formar un oligopolio dominado por la alemana Bayer, lo que repercutiría en el alza de precios de estos insumos; algo que los grupos detractores siguen considerando factible. Sin embargo, las condiciones finales del acuerdo han convencido a la administración europea, por lo que no hay que ser más papista que el Papa. Por otro lado, en este sector también la integración es una necesidad, no solo para la industria, sino también para los propios agricultores que, siempre que no se generen situaciones de dominancia, lo que parece se garantiza, deberían conseguir incluso el acceso a estos inputs a mejores precios. Si con estas grandes concentraciones no se origina este efecto, natural desde una perspectiva económica y de mercado, es entonces cuando habría que poner en cuestión la objetividad de las autoridades que regulan la competencia.

En otro orden de cosas, el modelo Trump, basado en defender a ultranza sus sectores productivos al margen de cualquier acuerdo global, se puede volver contra sus exportaciones y, por tanto, favorecer a nuestros agentes económicos; y no solo a los exportadores, sino también a los pequeños productores, que se beneficiarían de la reducción de stocks y de oferta interna. Este efecto ya se está empezando a vislumbrar con la reacción de China, que ante la imposición de EEUU de aranceles a la importación de acero, han anunciado la misma medida para más de una centena de productos estadounidenses, muchos agrarios.