«Ocultar la problemática de la salud mental y el suicidio no sirve de nada» Eduardo Fonseca, psicólogo, investigador y profesor de la UR. :: S.T. El investigador reclama más recursos para afrontar un problema ante el que aboga por formación, información, sensibilización, detección y reivindicaciónEduardo Fonseca Profesor de Psicología Evolutiva de la UR R. G. LASTRA LOGROÑO. Martes, 17 octubre 2017, 22:47

«Hay una necesidad no resuelta que hay que resolver». Eduardo Fonseca, profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UR, recordó ayer que la solución de los problemas de la salud mental y del suicidio precisa de una respuesta integral. El investigador intervino anoche, junto a Magdalena Pérez Trenado, psicóloga clínica y directora del Teléfono de la Esperanza, en un acto organizado en su sede por el Colegio de Psicólogos de La Rioja para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental.

- La conferencia de ayer con motivo del Día Mundial de la Salud Mental se centró en los suicidios. ¿Es el aspecto más dramático y, a la vez, el más evitable?

- La salud mental es un problema de gran importancia para la sociedad presente y futura y todo lo que tiene que ver con ella tiene un alto impacto y un alto coste personal, familiar, social y sanitario. Y dentro de la salud mental uno de los problemas más importantes es el del suicidio porque empieza a ser una de las principales causas de muerte. Frente a ello es muy importante acometer una serie de actuaciones para que toda la sociedad sea consciente de ello y ahí hablamos de cinco puntos clave: formación, información, sensibilización, detección y reivindicación de la salud mental y la necesidad de destinar recursos económicos y humanos a ella. Para la solución de este problema se requiere una respuesta integral, todos tenemos parte en la solución.

- Habló de medidas preventivas y de intervención. ¿Se ha hecho poco hasta ahora?

- Sí, hay una necesidad no resuelta que hay que resolver. Hay un millón de personas que mueren cada año en el mundo por suicidio y en España su tasa duplica ya a la de las muertes por tráfico; y, por otro lado, hay estudios científicos que han demostrado que es posible la prevención del suicidio y de los problemas de la salud mental.

- ¿Es el silencio el mejor cómplice de este drama?

- Sí, todo lo que tiene que ver con el suicidio y con los problemas de salud mental está recubierto de tabúes y esta asociado a un estigma. Es importante ponerlo sobre la mesa y sensibilizar a la gente de la importancia que tienen los problemas de la salud mental y concretamente del suicidio. Es un mito que no se comunique la intención suicida, en un porcentaje muy alto, de casi el 80%, se expresa a través de señales de alerta, de indicadores e incluso verbalmente.

- ¿No sería positivo enterrar los tabúes y darle visibilidad como se ha hecho con la siniestralidad viaria o la violencia de género?

- Efectivamente. Las personas tienen que estar formadas e informadas sobre este tipo de asuntos porque la educación a múltiples niveles es la mejor forma de responder a los problemas. Es un problema que debemos poner sobre la mesa pero con información veraz, científica y siempre con tono positivo y con un vocabulario adecuado para no generar estigma. También incluso tiene que haber una cobertura mediática, pero ponderada, explicada con sentido y, sobre todo, con el objetivo de promover la concienciación y la sensibilización. Ocultarlo no sirve de nada, ocultándolo se ha visto que sigue aumentando y, de hecho, en el 2010 hubo un millón de muertos por suicidio en el mundo y se calcula que en el 2020 serán millón y medio. Eso nos obliga a tomar medidas.

- El estudio de la UR sobre el bienestar emocional de los adolescentes riojanos aporta datos demoledores: el 4% ha tenido ideaciones suicidas, el 7,7% muestra riesgo de mala salud mental...

- Hay que llamar la atención, pero sin crear alarma o miedos. Es cierto que esa problemática está ahí, pero el estudio recogía también que en los términos de bienestar sobre su vida la valoración era muy alta y casi el 90% la puntuaba por encima de 5. No obstante, no podemos olvidar que los jóvenes son el capital futuro y todo esto hay que cuidarlo.

- El próximo lunes se pone en marcha la Unidad Infanto-Juvenil de Salud Mental de La Rioja en el Hospital San Pedro. ¿Cómo la valora?

- Creo que es un punto clave y un avance muy importante en la salud mental riojana. Hay que destinar más recursos a este problema y no solo económicos, sino también materiales, sociales, etc, etc, etc...