PSOE y patronal piden un pacto por las infraestructuras en La Rioja Ocón y Andreu visibilizan las conexiones riojanas en materia de infraestructuras. / PSOE «Necesitamos conectarnos con los grandes ejes de comunicación tanto por carretera como por ferrocarril», reclama Ocón EUROPA PRESS Logroño Viernes, 6 octubre 2017, 16:55

El secretario general del PSOE La Rioja, Francisco Ocón, ha mantenido este viernes una reunión con el presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja, Jaime García Calzada, en la que ambos han mostrado "una preocupación enorme por la situación de las infraestructuras en La Rioja".

Para el secretario general de los socialistas riojanos, las infraestructuras "no son solo obras, las infraestructuras son desarrollo para la Comunidad", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación.

La Rioja está situada en un "lugar estratégico entre el corredor cantábrico y el mediterráneo" y de hecho, cuando en su día se construyó la AP68 se hizo por La Rioja "porque es el sitio natural de circulación entre el mediterráneo y el cantábrico" y ahora, "La Rioja no puede quedarse aislada ni en materia de carreteras ni de ferrocarril, por lo que pedimos al Gobierno de La Rioja, una vez más, que sea reivindicativo con el Gobierno de España", ha dicho Ocón.

La Federación de Empresarios ha pedido un pacto de región entre todos los diferentes agentes políticos, económicos y sociales de la Comunidad para reivindicar todos juntos las infraestructuras.

En el PSOE "estamos de acuerdo", ha dicho Ocón, de hecho "hace mucho tiempo que los socialistas riojanos lo venimos reclamando", pero pedimos algo fundamental, que es "que lo que se firme en un pacto termine finalmente reflejado en los Presupuestos Generales del Estado", porque si no es así, "el pacto puede acabar en papel mojado".

Para Ocón, con respecto a las últimas noticias conocidas sobre las infraestructuras estatales en La Rioja, considera "no hay ninguna buena". Desde las declaraciones del ministro De la Serna refiriéndose a la circulación del AVE por el corredor del riojano "no hemos recibido ninguna buena noticia por lo tanto, la situación no es nada halagüeña".

Necesitamos conectarnos

Desde el PSOE vamos impulsar una "ofensiva institucional para intentar que la sociedad riojana se movilice para lo que es fundamental para su futuro, las infraestructuras". Para Ocón, los riojanos "necesitamos conectarnos con los grandes ejes de comunicación y terminar con el aislamiento de nuestra Comunidad", por lo tanto, es necesario que el AVE circule por La Rioja como ahora circulan todos los trenes que van del Cantábrico al Mediterráneo.

Y en materia de carreteras "es evidente que algo tenemos que hacer" y el PSOE "ha hecho una propuesta de algo que se puede hacer a corto plazo". Por un lado, debemos hacer que en la futura Ronda Sur de Logroño, porque si hay voluntad política se puede hacer ya, establecer unos viajes troncales entre Arrúbal y Navarrete "para que ese tramo de la Autopista quede liberado ya".

Y por otro lado, respecto al tráfico pesado, han hecho una propuesta "que todo el tráfico pesado salga de la N-232 a la AP-68 y que el coste de esta medida recaiga en las arcas del Estado, porque tanto la N-232 como la AP-68 son carreteras de competencia estatal".

Para finalizar, Ocón espera que los demás agentes políticos de la Comunidad "se unan" al pacto que ha formulado hoy la Federación Empresarios de La Rioja. La contratación pública, la situación laboral y la situación de sectores concretos de la economía riojanos son otros asuntos que se han tratado en la reunión.

A la reunión han asistido también por parte del PSOE, la portavoz parlamentaria, Concha Andreu y el secretario de economía y empleo del PSOE La Rioja, Ricardo Velasco.