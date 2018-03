Ocón no participa del criterio de Aldama en relación a la subida salarial de 0,25% a parlamentarios de PSOE Francisco Ocón. / PSOE El senador riojano considera «peligrosa y ridícula» la decisión de Pedro Sánchez y que «deja al partido a la altura del betún» LA RIOJA Logroño Jueves, 22 marzo 2018, 17:45

El secretario regional del PSOE, Francisco Ocón, ha expresado hoy su desacuerdo con la crítica del senador socialista por La Rioja, Francisco Martínez-Aldama, a la decisión del líder del partido, Pedro Sánchez, de subir el sueldo a sus parlamentarios un 0,25 % en solidaridad con los pensionistas.

Ocón, en declaraciones a los periodistas, ha respondido a la crítica de Martínez-Aldama, quien, con otros senadores socialistas, ha considerado esta decisión de Sánchez como "peligrosa", "ridícula" y que "deja al partido a la altura del betún".

Ocón ha recalcado que está "en absoluto desacuerdo con lo que ha dicho el señor Martínez-Aldama" y ha enfatizado que, "es más, no puedo estar más en desacuerdo" porque "intentar hacer un extraordinario reduccionismo al aumento del salario de los diputados y senadores en un 0,25 % es una broma y quiero pensar que ni siquiera lo ha dicho".

También ha recalcado que "sería bueno" preguntar al senador socialista por La Rioja el por qué de sus afirmaciones y ha añadido que entiende que "conocerá las propuestas del PSOE".

Ocón ha explicado que el PSOE "ha propuesto numerosas medidas para intentar solucionar el futuro de las pensiones en España", ya que es "un reto importante de futuro en el que tenemos que colaborar todos y creo que el PSOE es el único que ha presentado una serie de medidas para llevarlo adelante".

También ha indicado que, aunque la citada propuesta del líder del PSOE es "exclusivamente simbólica, a veces, los símbolos son importantes y, si desde los Presupuestos del Estado se dice que este año se van a subir las pensiones solo 0,25 %, me parece perfecto que el PSOE haya planteado esta medida simbólica de solidaridad".

Ocón ha recalcado a Martínez-Aldama que "no nos obligan a nadie a estar donde estamos", pero ha insistido en que le preocupa que haya personas que "intenten reducir las propuestas del PSOE a eso", en alusión al senador socialista riojano.

"Además, quien lo plantea no dice la verdad porque hay muchas propuestas del partido al respecto" y es un planteamiento "extraordinariamente reduccionista", ha incidido Ocón.

También ha recalcado que "el PSOE, en su conjunto, ha dado un paso adelante después de la crisis de la que tanto hablamos (en el partido) y que concluyó con el Congreso del pasado año".

"No sé si todavía hay gente -ha asegurado- que no ha dado ese paso adelante; yo sí y la inmensa mayoría de los militantes del partido también", pero, "si alguien no lo ha dado, habrá que preguntarle a él".