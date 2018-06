Ocón cree que «Sánchez trabajará para recuperar la confianza en las instituciones» El secretario general del PSOE de La Rioja defiende que el PP no podía permanecer en el Gobierno «ni un segundo más» por «una cuestión de dignidad democrática» LA RIOJA Viernes, 1 junio 2018, 18:11

El secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, ha considerado, en declaraciones a Efe, que, «desde ahora mismo», Pedro Sánchez tiene «varios cometidos como presidente del Gobierno», pero «el primero es trabajar para que se recupere la confianza en las instituciones».

Ocón ha asistido en el Congreso de los Diputados a la votación de la moción de censura por la que se ha designado a Pedro Sánchez presidente del Gobierno español, «algo por lo que hay que felicitarle», ha subrayado el dirigente del PSOE riojano.

Cree que Sánchez, al que ha felicitado personalmente, tiene «varios cometidos», pero «el primero es revertir lo que ha sucedido en el último tiempo, la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus instituciones, que es algo que hace mucho daño». El nuevo Gobierno, ha incidido, «va a tener el trabajo fundamental de hacer que los ciudadanos vuelvan a creer en sus instituciones» y, «para eso, es importante que al Gobierno no lo sostenga un partido que no esté acorralado por la Justicia». Por ello, ha defendido que el PP no podía permanecer en el Gobierno «ni un segundo más» por «una cuestión de dignidad democrática» y porque «estamos en una situación de emergencia».

Después de cumplir «el primer objetivo», cree que Sánchez afrontará cuestiones como «trabajar en una agenda social o en articular medidas contra la violencia machista», además de «revertir la situación de TVE y que los ciudadanos puedan confiar en un medio de comunicación público». Todo encaminado «a generar un clima de estabilidad», tras lo que, «en unos meses, sin que la legislatura llegue al final, convocará elecciones», ha relatado Ocón.

Ocón ha advertido, por último, de la «responsabilidad» que ahora tiene el PP desde la oposición, «aunque no tengo duda de lo que van a hacer, que será lo mismo que entre 2004 y 2011, cuando emplearon una política de tierra quemada para referirse a todo lo que tenía que ver con el Gobierno del PSOE». «El PP es un partido que siempre da carnés de buenos y malos y que cuando gobierna el PSOE pronostica el advenimiento de las siete plagas de Egipto, pero, en todo caso, ahora esa es su responsabilidad», ha afirmado.

Y también ha pedido a los populares y a Ciudadanos que «no entren en una competición de quién dice la barbaridad más grande porque lo que hace falta es generar confianza, seguridad y serenidad y, luego, que los españoles hablen en las urnas», ha concluido.