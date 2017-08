Ocón se compromete a que el PSOE gobierne en La Rioja en el 2019 «para hacerla más justa» Ocón saluda a Concha Andreu ante tres de sus antecesores, César Luena, Ángel Martínez Sanjuán y Francisco Martínez Aldama. :: j.R. José Luis Ábalos clausura el congreso de los socialistas riojanos pidiéndoles lealtad al «nuevo PSOE» y «reivindicar la izquierda» J. SAINZ LOGROÑO. Sábado, 5 agosto 2017, 23:50

Ser leales en casa y reivindicativos en la calle. El PSOE de La Rioja, al igual que en Andalucía, Extremadura, Valencia, Cantabria y Navarra, ha celebrado este fin de semana su congreso regional cerrando filas en torno a Pedro Sánchez como líder nacional y a Francisco Ocón, nuevo secretario general de los socialistas riojanos. Objetivo: curar las heridas cainitas y conjurarse desde su esencia socialdemócrata para volver a ser alternativa frente a los rivales de siempre y los rivales nuevos. Como afirmó José Luis Ábalos, «el nuevo PSOE es el PSOE de siempre»: «Así nacimos -dijo su secretario de organización- y es lo que tenemos que reivindicar: ser de izquierdas».

Mientras Sánchez clausuraba ayer en Sevilla el congreso del PSOE de Andalucía en clave de unidad junto a Susana Díaz, su nueva mano derecha hacía lo propio en Logroño con un congreso del PSOE de La Rioja que ha confirmado a Ocón como líder regional para esta nueva etapa. Tras la crisis interna, Ábalos pidió lealtad y Ocón garantizó que Sánchez «tendrá todo el apoyo de los socialistas riojanos». El valenciano habló de «reivindicar la izquierda» y el de Arnedo afirmó que «ser socialista hoy en La Rioja significa estar al lado de los que han sufrido con las crisis y con las políticas del PP». De ahí el compromiso que expresó con entusiasmo: que el PSOE gobierne en La Rioja a partir de 2019 para hacerla «más justa e igualitaria». Concha Andreu será su candidata presidenciable.

«Este es el momento»

'La Rioja de las oportunidades' ha sido precisamente el lema del 14º Congreso Regional del PSOE de La Rioja, celebrado este fin de semana en Riojafórum con 174 delegados, que ha aprobado una ponencia en la misma línea «por una comunidad más justa y solidaria». Tras elegir el sábado a la nueva Comisión Ejecutiva, con Laura Rivado como secretaria de organización, ayer tocaba certificar ese documento político, en la línea del nuevo proyecto federal.

Con invitados de otros partidos (a excepción del PP, que no acude, como es habitual y recíproco en estos casos), sindicatos, Cámara de Comercio y representantes de los diversos agentes sociales como testigos, la familia socialista riojana dio por superada la crisis doméstica de los últimos meses y escenificó su renovación con gestos tan significativos como el encuentro entre José Luis Ábalos, actual lugarteniente de Pedro Sánchez, y su antecesor, César Luena.

En su intervención, Ábalos se refirió a esas «erosiones personales» que provocan las discrepancias, pero matizó que «forman parte de la convivencia política» y que nadie dude de que los socialistas, incluso desde posturas distintas, comparten objetivo político: «Nuestro objetivo -recordó- es transformar la sociedad».

«El PSOE -declaró- tiene una gran oportunidad de gobernar La Rioja. Este es el momento, y no solo en La Rioja. Hay que aprovechar la descomposición del PP». Pero advirtió que «el gran desafío no solo es ganar las elecciones, sino ganar la confianza de la gente». Y para ello reclamó «recuperar la esencia socialista originaria de luchar contra todo tipo de dominación y contra la desigualdad abierta en estos años de gobiernos del PP». «La izquierda hoy es la alternativa a la derecha, no su compañía ni su colaboradora», sentenció.

En la misma línea, Francisco Ocón, afirmó: «Los socialistas tenemos que conectar nuestros valores de siempre con las expectativas sociales nuevas». En primer lugar, destacó que «los riojanos hemos perdido el orgullo por nuestra tierra y por nuestro Gobierno por lo que ha hecho el PP en estos años» y se comprometió a trabajar «para recuperar este orgullo que tanto ha enturbiado el PP»: «El PP ha sido el único responsable de la degradación de la política y de las instituciones y no habrá regeneración posible con el PP en el Gobierno».

Y en segundo lugar, entre medidas como reclamar el artículo 46 del Estatuto de Autonomía, Ocón habló de «forjar un proyecto político para los que han sufrido esas políticas que hacían que las desigualdades parecieran inevitables». Frente al caciquismo, el amiguismo, el clientelismo, las arbitrariedades y la corrupción que atribuyó a los populares, para el nuevo líder regional del PSOE «es básico el fortalecimiento del estado del bienestar, trastocado por las políticas del PP».

En definitiva, los socialistas riojanos dicen salir de su congreso «más unidos y fuertes» apelando a su esencia transformadora para ver si realmente son el PSOE de siempre.