Ocón y Caperos coinciden entre reproches en la necesidad de un «cambio» en el PSOE Un momento del debate entre Ocón y Caperos celebrado en la Asociación de la Prensa y moderado por Ana Castellanos. :: justo rodríguez El alcalde de Casalarreina propone una moción de censura para desalojar al PP mientras el secretario de Organización aboga por aplicar aquí el modelo mayoritario de Sánchez TERI SÁENZ* ESAENZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Martes, 18 julio 2017, 23:35

Francisco Ocón y Félix Caperos cumplimentaron ayer el histórico debate entre los candidatos que se postulan a liderar el PSOE de La Rioja con una exposición de los motivos y propuestas que les han llevado a dar el paso, pero sin rehuir tampoco críticas mutuas sobre la posición de cada cual en la trayectoria reciente del partido. Un intercambio público de los dardos que las partes han venido lanzando en privado y que, en cualquier caso, no hizo descarrilar el debate de los parámetros de la corrección.

Sobre la convicción compartida de que el partido exige un «cambio» que le aúpe como opción de Gobierno en las elecciones del 2019, el alcalde de Casalarreina se ofreció como alternativa a romper con la continuidad Luena-Ocón, mientras su contrincante abogó por comandar en La Rioja el proyecto mayoritario surgido del último congreso federal en torno a Pedro Sánchez «no para involucionar, sino para evolucionar». Fue el preámbulo para que Caperos lanzara un compromiso de alcance: si el domingo es elegido secretario general, al día siguiente contactará con los responsables del resto de la oposición en el Parlamento para explorar una moción de censura que desaloje al PP, con Concepción Andreu como candidata. Una pretensión que Ocón tachó de «golpe de efecto» sin opciones de prosperar. «Repetir el modelo de Podemos que tanto criticaste no es útil y podría resultar hasta contraproducente», rebatió el secretario de Organización.

No fue la única referencia crítica sobre la posición de cada cual, empezado por la trayectoria y responsabilidades dentro del partido. El uno, haciendo valer que «jamás» ha estado en la ejecutiva y el otro, recordando a su oponente sus 14 años como diputado regional, primero con Aldama y después con Luena como inquilinos de la zona noble de Martínez Zaporta. «Te oigo cosas que nunca has dicho en el Grupo Parlamentario», le afeó el portavoz adjunto a su compañero de escaño.

LAS FRASES Francisco Ocón Candidato a secretario general «Siempre fui contrario a poner la abstención en bandeja al PP mientras otros estuvieron en otra postura» «Ir a una moción de censura como la de Podemos que tanto se criticó no resulta útil y es contraproducente» Félix Caperos Candidato a secretario general «Sumar es integrar y no sacar de las listas a gente válida; no quiero trincheras, retrovisores ni líneas rojas» «La sociedad nos exige estar junto a los colectivos que reivindican y ser mucho más incisivos contra el PP»

Caperos incluyó en el catálogo de déficit del partido la tibieza en la estrategia mantenida hasta ahora. «La sociedad nos exige ser mucho más incisivos contra un PP corrupto», aseguró en una fase de su intervención para agregar la necesidad de tejer alianzas y «estar mucho más cerca» de los colectivos que reivindican en la calle. Y como ejemplos, la decisión de no integrarse en la plataforma por la liberación de la AP-68, las mejorables relaciones con UGT, la tardanza en reaccionar ante el caso de la presa de Ezcaray o la, a su juicio, falta de complicidad con los agentes del sector para censurar el proceso de reparto de viñedo.

Ocón no sólo refutó ese escenario, sino que destacó la «oposición útil» que abanderaba en la presente legislatura. «Si hay cinco comisiones de investigación abiertas es gracias al PSOE», enfatizó al defender su «lucha radical» contra la corrupción, con la demanda presentada con su firma contra el expresidente de La Rioja por legalizar el chalé de Villamediana como botón de muestra. «A mí Sanz me puso dos querellas, pero no voy presumiendo de ello», apostilló aquí Caperos en una recapitulación de logros propios en los que destacó el municipalismo encarnado en la gestión de su localidad y Ocón aportó su papel a nivel nacional como prólogo a su argumento nuclear: la necesidad de que La Rioja siga el paso del proyecto respaldado abrumadoramente en el último congreso federal.

El actual número '2' en La Rioja recordó aquí su participación «en primera persona» en la gestora del partido. «Ahí representé a los que perdimos el Comité Federal de octubre; a la opción, que luego se ha demostrado mayoritaria, de los que siempre fuimos contrarios a poner la abstención en bandeja al PP mientras otros estuvieron en otra postura», indicó en alusión al «legítimo» alineamiento de Caperos con la derrotada candidatura de Susana Díaz. «Es hora de mirar adelante», zanjó el aludido para abogar por un proyecto autónomo. Y remachó, a la vez que clamó por una integración real incompatible con haber sacado de la lista a nombres como José Ángel Lacalzada: «No quiero líneas rojas, trincheras ni retrovisores». A lo que Ocón opinó como coda: «Lo que se necesita es lealtad en torno a un proyecto, y no un juego de sillas».