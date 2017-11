Ocón augura que los trenes no pasarán por La Rioja si se queda sin AVE El secretario general del PSOE riojano destaca que todas las grandes capitales españolas que están comunicadas por AVE también lo están por tren para el desarrollo de las mercancías" LA RIOJA Lunes, 6 noviembre 2017, 15:32

El secretario general del PSOE riojano, Francisco Ocón, ha augurado que los trenes que circulan por La Rioja y atraviesan España del Cantábrico al Mediterráneo podrían dejar de hacerlo si esta región queda fuera de la planificación del AVE.

Ocón ha realizado estas declaraciones a los periodistas antes de reunirse con el secretario general de CCOO de La Rioja, Jorge Ruano, para analizar, entre otras cuestiones, la situación de las infraestructuras en esta comunidad autónoma, según informa Efe.

"No queremos que La Rioja sea la única comunidad peninsular que no esté en la planificación de AVE", ha destacado Ocón, quien ha añadido que todas las grandes capitales españolas que están comunicadas por AVE también lo están por tren para el desarrollo de las mercancías", por lo que "no son asuntos excluyentes".

Ha precisado que el AVE propuesto para La Rioja tiene dos subtramos en el eje Castejón-Miranda del Ebro, que son el carril Castejón-Logroño y Logroño-Miranda del Ebro. Este segundo carril no tendría un tren como el AVE que conecta Madrid y Barcelona, sino "un tren de altas prestaciones, de velocidades de 180 kilómetros por hora en ese subtramo", ha relatado.

"Corremos el riesgo de quedarnos fuera si el eje de alta velocidad pasa de Miranda a Vitoria y Pamplona para volver a Castejón, que es lo que ha propuesto el Gobierno de España; y, si el eje Castejón-Miranda queda fuera, no solo perderemos el AVE, también mercancías, y, posiblemente, el resto de trenes", ha indicado.

Por su parte, Ruano ha incidido en la necesidad de "mejorar lo que tiene que ver con la red viaria" y los problemas "graves" relacionados con la N-232, pero hay que "hacer un análisis mucho más sensato de las propuestas que se están haciendo en torno a la alta velocidad". "La alta velocidad es un elemento que vende mucho, pero, para nosotros, supone que no se avanzaría en las mercancías, que es un elemento muy importante para dinamizar la economía, y, por lo tanto, yo creo que debemos ser más coherentes y tranquilos y ver qué necesita nuestra región realmente", ha dicho.

Ha puntualizado que no es contrario a la alta velocidad, pero es necesario "revitalizar el transporte de mercancías y reestructurar una red de transporte ferroviario que sirva para los riojanos", que se puedan tener trenes de cercanías y de enlace, y "hay que saber que eso, con una línea de alta velocidad, no es posible". "No podemos tener una comunidad autónoma sin vías de alta capacidad que enlacen con el resto del país, pero también necesitamos una estructura ferroviaria que sea óptima", ha subrayado.

Una opción sería "tener una vía ferroviaria de altas prestaciones, de hasta 200 kilómetros por hora, que permitiría, además del transporte de viajeros, un transporte de cercanías y de mercancías, que es lo que necesita la economía riojana" y con lo que se tendría "más que suficiente", ha concluido.