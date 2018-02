Diez intoxicados por inhalación de humo en un incendio en un piso de Albelda 00:25 El humo saliendo de las ventanas del primer piso / Justo Rodriguez El fuego se ha producido en el primer piso del edificio, y durante unos minutos los ocupantes de los pisos superiores han quedado atrapados LA RIOJA Logroño Jueves, 1 febrero 2018, 15:05

Diez personas han resultado intoxicadas por inhalación de humo en un incendio ocurrido esta mañana en Albelda, en un edificio de la calle Constitución.

Los diez afectados han sido atendidos en primera instancia en la calle y luego se han ido derivando a Logroño (cinco) mientras que en el centro de salud local ha sido atendida la otra mitad.

Los bomberos del Parque de Logroño han acudido a la llamada de auxilio y han tenido que emplearse a fondo en en el primer piso, donde las llamas habían cobrado bastante virulencia, destruyéndolo casi por completo. En una nota, los especialistas de la lucha contra el fuego han explicado que "el incendio se ha generado en una habitación con altísima temperatura con el fuego progresando por el pasillo afectando al piso entero por humo y temperatura y con un colchón de humo estratificado en el rellano de la escalera y con los vecinos pidiendo auxilio en los pisos superiores".

Los vecinos del segundo y del tercer piso (el edificio tiene tres alturas) han quedado durante unos minutos atrapados en sus viviendas, dado que las llamas y el humo no les permitían bajar. Según ha podido saber este periódico, los agentes presentes le han aconsejado que se quedaran en sus pisos, colocando tallas mojadas bajo las puertas para evitar la entrada de humo.

Tres agentes de la Guardia Civil fueron los primeros en acudir al suceso y han colaborado en la evacuación de los vecinos de la primera planta, pero a la vista de que era imposible ascender por las escaleras, avisaron a los vecinos de que sellaran las rendijas de las puertas con paños húmedos para evitar que penetrara el humo en sus domicilios. La densidad y carga de la irrespirable atmósfera forzó a los agentes a salir rápidamente y a gatas del edificio porque el humo era insoportable precisando atención sanitaria al verse afectados por la inhalación de los restos de la combustión.

Entre los atrapados había al menos una niña de un año y medio, que no ha resultado afectada, al cuidado de su padre. Finalmente, el humo ha afectado a esas diez personas entre los ocupantes de la vivienda y vecinos de las otras.

Los muebles calcinados, arrojados a la calle por los bomberos / Justo Rodriguez

La intervención de los bomberos de Logroño ha evitado que la situación, potencialmente muy peligrosa, fuera a mayores. Los bomberos han sofocado el fuego y han ventilado el entorno, mientras se evacuaban las otras tres viviendas contiguas (el edificio tiene cuatro manos por altura).

Por ahora se desconocen las causas del incendio.

Ambulancias no asistenciales

Por otro lado, según ha podido conocer larioja.com de fuentes presentes en el lugar, al suceso han acudido tres ambulancias para trasladar a los afectados al San Pedro. El SOS Rioja 112 ha enviado al lugar a tres ambulancias de especificaciones 'no asistenciales' y sin técnico, lo que provoca que la atención 'in situ' no pueda realizarse de una manera completa, dado que las dos existentes en Logroño estaban ocupadas.