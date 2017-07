Ocho brasileños continuarán sus estudios en la UR becados por el Banco Santander Comisión de evaluación docente de la Universidad de La Rioja. / UR Los estudiantes tendrán matrícula gratuita en uno de los trimestres (invierno, primavera u otoño) y una ayuda para cubrir gastos de desplazamiento y manutención EUROPA PRESS Logroño Lunes, 24 julio 2017, 14:13

La Comisión de Evaluación de las Becas Santander Universidades-Universidad de La Rioja ha otorgado las ocho ayudas que van a permitir a otros tantos estudiantes brasileños seguir -en el curso 2017-2018- un trimestre del programa de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros en el campus de la UR.

La comisión está formada por Mª Pilar Agustín Llach, vicerrectora de Responsabilidad Social; Domingo Mendi Metola, gerente de Instituciones en la Territorial de La Rioja Santander en La Rioja; Mª Sandra Peña Cervel, directora del Centro de Idiomas de la UR, Francisco del Pozo Ruiz, director de la Fundación de la UR; y Cristina Fernández Yécora, coordinadora de los Cursos de Lengua y Cultura Española para Extranjeros.

Estos ocho beneficiarios tendrán matrícula gratuita en uno de los trimestres (invierno, primavera u otoño), así como ayuda económica para para cubrir los gastos de desplazamiento y manutención durante su estancia en la Universidad de La Rioja.

Los estudiantes proceden de las regiones de São Paulo (Universidade Estadual Paulista y Universidade do São Paulo), Río Grande do Sul (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Río de Janeiro (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Pernambuco (Universidade Federal do Pernambuco,) Santa Catarina (Universidade do Estado de Santa Catarina), Minas Gerais (Universidade Federal de Minas Gerais) y Goiás (Universidade do Brasilia).

Los Cursos de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros son una iniciativa de la Universidad de La Rioja -gestionados la Fundación General de la UR-, que han cumplido ya su duodécimo aniversario y en los que participan alumnos de los cinco continentes en las ediciones de inverno, primavera, verano y otoño.

Los estudiantes reciben formación en lengua española en varios niveles, con un contenido adaptado al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas; y cursos complementarios de conversación y prácticas comunicativas, refuerzo de destrezas básicas, cultura y civilización españolas, introducción a la cultura y elaboración del vino o cultura española a través de su gastronomía.

El programa teórico se completa con actividades como visitas a bodegas y municipios de La Rioja o los Monasterios de San Millán de la Cogolla, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y considerados cuna de la lengua castellana.

La Universidad de La Rioja cuenta para esta iniciativa con el respaldo de Banco Santander, en el marco de la colaboración que ambas entidades mantienen desde 1997 a través de Santander Universidades.

La entidad bancaria es la empresa que más invierte en apoyo a la educación en el mundo (Informe Varkey/UNESCO-Fortune 500) con más de 1.200 acuerdos de colaboración con universidades e instituciones académicas de 21 países.