«En ocasiones hay que decirle al ciudadano que no tenemos patrullas disponibles» El Sindicato Unificado de Policía demanda que se cubran todas las vacantes «para poder prestar más servicios» L.J.R. LOGROÑO. Miércoles, 23 mayo 2018, 23:42

Las cuentas del Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguran que, ayer, las vacantes sin cubrir en la Jefatura Superior de La Rioja eran 66. Una cifra no menor para una plantilla asignada de 331 agentes que hace «que no se puedan prestar más servicios por parte de los grupos operativos», que en ocasiones acaban haciendo «milagros».

Y el ciudadano de a pie lo nota. «En primer lugar se ven menos agentes en la calle», lo que afecta a la seguridad subjetiva de la población. Incluso, sostiene el responsable del SUP en La Rioja, «en ocasiones, cuando se comunican con la Jefatura, hay que explicar que no tenemos patrullas en ese momento en la calle, que no son suficientes. Afortunadamente en Logroño nos estamos solapando bien con la Policía Local».

Con la reivindicación de que se cubran todas las plazas asignadas a la Jefatura Superior de Logroño sobre la mesa, asumen que será complicado. «En junio está previsto que vengan más agentes de prácticas pero no sabemos cuántos vendrán de la última promoción que ha salido de Ávila», sostienen desde el SUP antes de lamentar que tres agentes asignados a La Rioja cambiarán próximamente de destino. Precisamente, recuerdan, gran parte del problema se ha generado con las escuálidas promociones de los últimos años, alguna con poco más de cien agentes.