El catedrático de la UR, Juan Luis Varona, asesorará a la RAE sobre términos matemáticos Juan Luis Varona Malumbres, catedrático de Matemáticas de la UR y asesor de la RAE. :: / J.L.V. Forma parte de un equipo que pretende revisar unos 1.500 términos matemáticos cuyos significados han quedado obsoletos DIEGO MARÍN A. Logroño Miércoles, 27 diciembre 2017, 10:31

Quizá para el común de los mortales no existen demasiados problemas, si es que llegan a entenderla, con la definición que aporta la Real Academia Española (RAE) de cienmillonésimo: «una de las cien millones de partes iguales en que se divide un todo» o «que ocupa en una serie el lugar al cual preceden otros 99.999.999 lugares», pero para la Real Sociedad Matemática Española (RSME), sí, porque realmente «ocupa en una serie el lugar número cien millones, si no, no tiene sentido».

Esta es una de las sugerencias que un equipo de la RSME ha realizado a la RAE y del que forma parte el catedrático de Matemáticas de la Universidad de La Rioja, Juan Luis Varona Malumbres, alfareño de 55 años y doctor por la Universidad de Cantabria, después de haber estudiado en el Colegio Universitario de Logroño y en la Universidad de Zaragoza. Precisamente, su condición de alfareño propició una primera colaboración con la RAE, esta a título individual, años atrás. «Hace un par de ediciones en el diccionario de la RAE figuraba 'alfarense' como gentilicio de Alfaro, les escribí para advertirles de que lo correcto era 'alfareño' y me pidieron todo tipo de documentación, incluso una carta del Ayuntamiento, que les envié. Al final, lo cambiaron», recuerda Juan Luis.

Ahora su colaboración es fruto de un convenio entre la RSME y la RAE por el cual pretenden revisar unos 1.500 términos matemáticos cuyos significados han quedado obsoletos o simplemente están mal definidos. Ayudados por la Federación Española de Ciencia y Tecnología, que sufraga los gastos de viajes, puesto que los asesores matemáticos invierten su tiempo libre en esta tarea sin otra recompensa, ya han remitido las primeras cien propuestas de corrección. «Empezamos antes del verano. Todos revisamos todas las palabras, aunque la mayoría me parece que están bien», confiesa Varona.

«No entramos en tecnicismos, intentamos alcanzar el nivel de Bachillerato»

En cualquier caso, el matemático alfareño señala que han sugerido cambios, por ejemplo, en hipérbola («curva simétrica respecto a dos ejes perpendiculares entre sí, con dos focos» y en la acepción geométrica de excentricidad («distancia entre el centro de la elipse y uno de sus focos»). «No entramos en tecnicismos, intentamos alcanzar el nivel de Bachillerato. Son pequeñas mejoras para que se entiendan», afirma Varona. Ésta es sólo una primera fase del trabajo de asesoramiento con el fin de «arreglar lo que estaba mal», concluye.