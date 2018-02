Consejo de Gobierno Nuevas ayudas para la compra de libros de texto Justo Rodriguez Los principales asuntos que ha aprobado el Consejo de Gobierno en su reunión de este viernes LA RIOJA Logroño Viernes, 16 febrero 2018, 15:42

Como cada viernes, se ha reunido el Consejo de Gobierno de La Rioja, el órgano que agrupa al presidente José Ignacio Ceniceros y sus consejeros. Éstos son los asunto que han pasado por él, según la rueda de prensa posterior de la portavoz, Begoña Martínez Arregui.

Educación Ayudas para la compra de libros de texto

- Qué: nueva convocatoria de ayudas para la compra de libros de texto en Educación Primaria y Secundaria durante este curso 2017-2018. El objetivo del Ejecutivo riojano es “complementar la primera convocatoria para que puedan beneficiarse de estas ayudas familias que no concurrieron a ella por desconocer que se habían ampliado los umbrales de renta familiar exigidos, además de elevar la cuantía de la beca” ha indicado.

- Cuánto: se ha aprobado una partida de 300.000 euros repartidos a partes iguales entre las ayudas para adquirir libros de Educación Primaria y libros de Educación Secundaria y .

- Los requisitos: las condiciones serán iguales a las establecidas en la primera convocatoria: No haber solicitado la ayuda en la convocatoria anterior o, en caso de haberla solicitado que la misma se presentara fuera de plazo; estar matriculados en Educación Primaria o Secundaria; no repetir curso, salvo aquellos que vuelvan a cursar 1º y 2º de Primaria, dado que los libros del curso anterior no se pueden utilizar; la renta per cápita de la unidad familiar no podrá superar el importe anual de 12.000 euros.; el rendimiento de capital mobiliario de la unidad familiar no podrá superar el importe anual de 4.000 euros; los libros de texto deben ser adquiridos en algún establecimiento o punto de venta autorizado para ello.

- Hasta ahora: 8.130 familias se beneficiaron de estas ayudas en la primera convocatoria: 6.162 de Educación Primaria y 1.968 de Educación Secundaria.

Nueva normativa Los menores con cáncer tendrán tarjeta de aparcamiento para discapacitados

- Qué: nuevo decreto en el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.

- Las novedades: los menores enfermos de cáncer podrán acceder al uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, una vieja reivindicación de las familias de niños y menores con cáncer. Además, se establece la posibilidad de conceder la tarjeta a personas que presentan una agudeza visual reducida. Se introducen novedades relativas al régimen de infracciones y sanciones, contemplando de forma expresa las infracciones leves, graves y muy graves.

- La tarjeta: La tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad es un documento único, personal e intransferible que acredita el derecho de estas personas a estacionar lo más cerca posible del lugar de acceso o destino. Entre sus derechos se especifica, por ejemplo, la reserva de una plaza de aparcamiento en el lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo o la posibilidad de parar o estacionar en zonas reservadas para carga y descarga. En ningún caso, sin embargo, esta tarjeta supone una autorización para estacionar en pasos y zonas peatonales, vados y salidas de emergencia.

Dependientes Plazas en Nájera y Albelda

- Qué: se destinan 8,5 millones de euros a contratar 130 plazas para mayores dependientes en Nájera durante tres años. También se renueva el concierto de 30 plazas en el centro de día de la Residencia La Rioja en Albelda de Iregua por un importe de 378.950 euros

- En Nájera: se licitará el contrato de 100 plazas de atención residencial para mayores dependientes y 30 plazas de centro de día para personas mayores dependientes en el centro Santa María La Real de Nájera para un periodo de tres años. Se estima que serán necesarias 53 personas para prestar el servicio. El presupuesto de licitación incluye la prestación de los servicios de jardinería, vigilancia, lavandería y transporte, por lo que la empresa adjudicataria deberá disponer de dos vehículos adaptados que cubrirán las rutas entre los municipios de Nájera, Huércanos, Uruñuela, Alesón, Bezares, Castroviejo, Tricio, Arenzana de Arriba, Manjarrés, Azofra, Hormilla, Hormilleja y Santa Coloma.

- En Albelda: también se ha aprobado un gasto de 378.950,40 euros para concertar 30 plazas en el centro de día de la Residencia La Rioja, de Albelda de Iregua. Esta cantidad cubre la prestación del servicio durante 288 días y el coste medio de cada plaza es de 43,86 euros al día.

Escuelas infantiles 836.000 euros para mantenimiento

- Qué: el Gobierno riojano destinará 836.000 euros al mantenimiento de escuelas infantiles de primer ciclo y centros docentes de educación infantil. En concreto, se subvencionarán todos los gastos corrientes (material educativo, luz, teléfono, lavandería, material de oficina y limpieza, entre otros), así como los gastos de persona

- Quién: A las subvenciones optan las corporaciones locales (800.000 euros) y entidades sin ánimo de lucro (36.000), para el curso 2017-2018. De estas ayudas, al igual que en otros cursos, pueden beneficiarse los municipios de Agoncillo, Albelda de Iregua, Alberite, Alcanadre, Ausejo, Autol, Calahorra, Cenicero, Cervera del Río Alhama, Ezcaray, Fuenmayor, Galilea, Lardero, Logroño, Murillo de Río Leza, Nájera, Navarrete, Pradejón, San Vicente de la Sonsierra, Santo Domingo de la Calzada y Villamediana de Iregua. Además, Baños de Río Tobía, que cuenta con un centro gestionado por una entidad sin ánimo de lucro.

Subvenciones Ayudas a pequeños municipios

- Qué: se aprueba un gasto de 896.000 euros para el programa de ayudas a los pequeños municipios. Se destinarán 864.000 euros para los 108 municipios de hasta 250 habitantes y 32.000 euros, para las cuatro entidades locales menores” (Morales, Quintanar de Rioja, Santa Lucía de Ocón y Villaseca de Rioja).

- A qué: los destinatarios de este programa de ayudas podrán dedicar los fondos a financiar inversiones, ha detallado Martínez Arregui, relacionadas con servicios de su competencia exclusiva, caso de abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, gestión de residuos urbanos y alumbrado público, entre otros. También lo podrán destinar al pago de facturas pendientes y a reducir el endeudamiento.

Agricultura Ayudas de la PAC

- Qué: se ha aprobado el gasto relativo a la convocatoria pública de dos líneas de ayudas cofinanciadas incluidas en la Solicitud Única de la Política Agraria Común (PAC) para este año, por un importe total de 1.152.000 euros. En concreto, esta partida financiará las ayudas destinadas a la indemnización compensatoria por zonas de montaña, y para reforestaciones y creación de superficies forestales.

- Cuánto: el Ejecutivo riojano dedicará 850.000 euros a la medida de Indemnización Compensatoria de Montaña (ICM) promun lado; por otro, las ayudas para favorecer las reforestaciones y la creación de superficies forestales contarán con un presupuesto de 302.500 euros

Justicia 1,4 millones para justicia gratuita

- Qué: el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 1,4 millones de euros a financiar en 2018 la asistencia jurídica gratuita que prestan los Colegios de Abogados y Procuradores de la Rioja.

- A quién: esta cantidad se destina, fundamentalmente, a retribuir las actuaciones profesionales que lleven a cabo los abogados y procuradores colegiados relacionadas con el turno de oficio, la asistencia letrada al detenido, violencia de género y gastos de infraestructuras justificados, cuando tengan como destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Agricultura Torretas de vigilancia

- Qué: Medio Ambiente destinará 377.344 euros al servicio de vigilancia en torretas durante el periodo de alto riesgo de incendios forestales, que presta la empresa de Transformación Agraria Tragsa-

- Los puestos: el Gobierno de La Rioja dispone de una red de 15 puestos fijos de vigilancia ubicados en distintas zonas elevadas de La Rioja que resultan estratégicos. Están en los municipios de Autol, Calahorra, Cornago, Daroca de Rioja, Ezcaray, Gimileo, Hornillos de Cameros, Lumbreras, Nájera, mancomunidad de Villavelayo-Canales-Mansilla, Ocón, Ventrosa, Villarejo, Villoslada de Cameros y Viniegra de Abajo, según ha indicado la portavoz.