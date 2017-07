La nueva plataforma riojalteña plantea alegar contra las normas de vendimia Más de un centenar de agricultores riojalteños se reunieron ayer en la cooperativa Virgen de la Vega de Haro para dar forma a una nueva entidad. :: / Diego Marín A. El grupo, cada vez más numeroso, reúne a agricultores de toda La Rioja Alta, desde Fuenmayor y Moncalvillo DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 31 julio 2017, 14:33

Los agricultores de La Rioja Alta volvieron a reunirse ayer en la bodega cooperativa Virgen de la Vega de Haro. Al igual que una semana antes, viticultores, socios de sindicatos y asociaciones agrarias como ARAG-ASAJA y UAGR, bodegueros, alcaldes y presidentes de cooperativas se juntaron una vez más para intentar dar forma a una nueva entidad que defienda sus derechos, una vez mostrado públicamente su desacuerdo con las últimas decisiones tomadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

«Esto no es la ruptura de nada, sólo un sentimiento de buscar el espíritu del viñedo de La Rioja Alta. La Rioja Baja hace su filosofía y es respetable, y otra parece que también hace Rioja Alavesa, así que el sentimiento está claro, pero no queremos molestar ni romper nada», así arrancó ayer la reunión, a la que asistieron más de un centenar de profesionales del campo riojalteño. Y, como hace una semana, la sesión se desarrolló en un clima de desacuerdo con las últimas decisiones de el Consejo Regulador de la DOC Rioja y con la intención de no resignarse y defender sus derechos.

«La idea es hacer una asociación o plataforma, empezar a darle frescura pero con tranquilidad porque es mala época, pero es hora de que agricultores y bodegueros, gente de La Rioja Alta, empiece a dar forma a esto», expusieron. Los allí reunidos contabilizaron más de 44.000 hectáreas de viñedo en la zona, incluyendo en la misma desde el Moncalvillo, y municipios como Sojuela, hasta Foncea. «Para que esto avance nos lo tenemos que creer nosotros mismos», señalaron «con espíritu reivindicativo de defender el valor añadido de La Rioja Alta, cada vez más minado». Y lo más positivo para ellos, «se sigue sumando gente, cada vez somos más y la gente se quiere implicar».

La plataforma cree que «incomoda a mucha gente» y que no va a tener fácil conseguir representantes

Desde Sojuela a Foncea

La vendimia se adelantará este año y restará tiempo a los viticultores, por eso el grupo desea poner en marcha la entidad cuanto antes. Ayer se buscó un grupo de gente que podría funcionar como representantes y formar parte de la junta directiva. Además, se deseó que hubiera agricultores de toda La Rioja Alta, desde Fuenmayor hasta Rodezno, pasando por Briones, San Vicente, Nájera, Cuzcurrita, Haro... e, incluso, la zona de Moncalvillo. «No será fácil. Hay mucha gente a la que ya ha incomodado lo que estamos haciendo», advirtieron.

«Si se satura el Consejo Regulador, que se sature», expusieron. El desacuerdo con el máximo órgano de la Denominación de Origen Calificada Rioja es evidente. Todo empezó con la limitación del rendimiento de las fincas para la próxima vendimia dependiendo de su afección por la helada del pasado 28 de abril. Los técnicos del Consejo Regulador realizaron un mapa de terrenos afectados que resultó controvertido: «Han catalogado como afectada por la helada hasta una finca aún no plantada con viña que tiene masa vegetal por estrés hídrico», reveló un agricultor durante la reunión.

«Lo que sucede con las normas de campaña es culpa de las asociaciones agrarias», criticó otro asistente, informando a los compañeros de lo siguiente: «La 'Memoria de actuaciones del Consejo Regulador' no está aprobada por el pleno, igual que el tema de los precintos de remolques del año pasado. La respuesta debe ser del órgano de gestión». Los agricultores acordaron presentar reclamaciones por estos dos motivos, fruto de la discordia en La Rioja Alta, y plantearon la posibilidad de alegar en contra de las normas de vendimia de este año.