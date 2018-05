Así será la nueva ITV que llega Un mecánico examina los bajos de un automóvil. :: / Miguel Herreros Las ITV tendrán que acceder al puerto electrónico del coche, un 'chivato' que descubre problemas... y trampas | El próximo domingo se estrena una nueva normativa de las estaciones que promete ser más restrictiva PABLO ÁLVAREZ Logroño Sábado, 19 mayo 2018, 09:43

El día 20 de mayo se estrena en España la nueva normativa de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos, una norma que, como casi todas en estos días, es la adaptación española de la legislación que nos llega de Europa. Y como siempre que la cosa llega de Bruselas, la intención es buena... y hay algunos a quienes no les va a sentar nada bien.

Lo primero que se puede decir de esta nueva normativa es que ya era hora. A saber. La ITV que todos pasábamos hasta estos momentos obviaba un detallito bastante importante: que todo en los coches actuales es electrónico. Y que ahora mismo, si uno quiere saber de verdad como está un automóvil, y como funcionan muchos de sus elementos, hay que echar un vistazo a esa electrónica.

Así, desde el 20 de mayo los operarios de la ITV (además de las mediciones a las que ya nos tienen acostumbrados) se «enchufarán» a su coche. De hecho, desde hace casi dos décadas todos los fabricantes incluyen un puerto llamado OBD, desde el que se obtienen todos los datos de diagnóstico del vehículo. Y también se podía hacer alguna que otra manipulación que hasta ahora pasaba desapercibida.

Está por ver si los cambios repercutirán en un aumento de las tasas por pasar la ITV

Un ejemplo: hay una valvulita en el motor, llamada EGR, que sirve para distribuir los escapes del motor. Reparar esa valvulita si se rompe es caro, y además tenerla no afecta a las prestaciones del coche (pero sí a lo que contamina, claro). Por eso, había talleres que tomaban por la calle del medio, y anulaban esa válvula electrónicamente. Pues bien, ésa y otras manipulaciones dejarán de ser posibles, porque la ITV las detectará, y el coche no pasará la inspección.

Dieselgate e ITV

Fue precisamente una manipulación de esa electrónica la que motivó el mayor escándalo del sector automovilístico en los últimos años, el 'dieselgate' que afectó sobre todo a Volkswagen, aunque no sólo. La marca envió en su día cartas a los propietarios de los coches con los motores afectados (los motores diesel EA189 de la marca), advirtiéndoles de que si no acudían al taller a modificar sus vehículos, podrían tener problemas en las futuras ITV. No está muy claro si eso será así aún (la normativa sigue centrándose en las emisiones de CO2, y no en las de NOx, óxido de nitrógeno, que son las que falseaba el dieselgate). Pero es flor de un día: la regulación de las emisiones de NOx acabará llegando también, y esos coches tendrán problemas.

La conexión a la centralita servirá también para ver manipulaciones en el kilometraje, y también detectará algunos sistemas de aviso de radares, que son ilegales.

Además, la nueva regulación se centrará en los sistemas de seguridad (ABS, airbag) que hasta ahora apenas se tenían en cuenta.

En otra estación

Hay más novedades. Hasta ahora, si uno no pasaba la ITV, tenía la obligación de subsanar los errores detectados y volver a pasar la inspección en la misma ITV. Ahora no: esa segunda ITV se podrá pasar en cualquier estación.

También es nuevo que uno pueda «adelantarse» a la fecha oficial en que el coche ha de pasar la ITV: puede pasarse hasta un mes antes, sin que eso afecte a la fecha de vencimiento que aparece en los papeles.

La nueva regulación ha obligado, evidentemente, a la adaptación de las estaciones de inspección, aunque sólo sea porque ahora han de contar con los aparatos para acceder a la electrónica de las marcas, que no son multimarca (y valen un dinero). Está por ver si eso también repercute en un aumento (aunque sea a medio plazo) de las tasas que cobra la ITV: las competencias de estas tasas están transferidas, por lo que cada comunidad marca las suyas... y sus aumentos.