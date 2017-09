La nueva Ley de Enjuiciamiento impide que la mitad de las denuncias llegue a la Justicia La entrada en vigor de la modificación legal, que aleja de la Justicia los delitos sin autor conocido, hizo que los 12.309 asuntos ingresados en el 2015 se redujeran a 5.873 el año pasado LUIS JAVIER RUIZ* LJRUIZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Viernes, 22 septiembre 2017, 00:14

Uno más uno no siempre son dos. Por ejemplo, si uno toma la memoria de la Fiscalía de La Rioja del 2017 y después de leer sus 235 páginas llega a la conclusión de que la delincuencia en La Rioja ha descendido de manera espectacular durante el año 2016, estará fallando en el diagnóstico. Y no será porque el Fiscal Superior de La Rioja, Enrique Stern, no lo reitere en diferentes apartados de voluminoso resumen anual. Es cierto que durante el último ejercicio cerrado el volumen de diligencias previas -esto es, el número de denuncias que llegan hasta los juzgados asegurando que se ha cometido un delito para su investigación y tramitación- cayó el 53,6 por ciento y que las 12.309 incoaciones del 2015 se convirtieron un año después en 5.873. Pero ese descenso de ingreso de asuntos tiene una explicación. Concretamente dos. Y las dos responden a la voluntad del legislador y no a la pacificación del hampa local.

El 7 de diciembre del 2015 entró en vigor la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concebida «para agilizar la justicia penal», junto a las medidas más 'mediáticas' -cambiar el término de imputado por el de investigado o evitar la 'pena de telediario' de los detenidos, entre otras- la ley establecía que los atestados policiales sin autor conocido -un hurto, un robo, daños en un vehículo, por ejemplo- no provocarán la apertura de diligencias judiciales. Es decir, que la denuncia dormirá el sueño de los justos en instancias policiales y, salvo que algún día se localice al presunto responsable de los hechos, nunca llegará al juzgado correspondiente.

«Hasta ahora todas esas denuncias llegaban al juzgado y lo que se hacía era un sobreseimiento provisional a la espera de poder conocer al autor de los hechos», explica Jon Zabala, abogado penalista de Irazola Abogados, que considera que no es buena idea conceder la competencia de archivar una denuncia a los cuerpos policiales. «Creo que se vulneran las expectativas del denunciante a ser resarcido», apunta antes de recordar que las denuncias se pueden interponer en Policía, en Guardia Civil o directamente en el Juzgado de Guardia por lo que «denuncias similares podrán tener diferente recorrido». Además, considera que el hecho de que todas se canalicen a través del juzgado puede permitir «asociar y resolver» diferentes hechos delictivos aparentemente inconexos que de otra manera sería más complicado vincular.

«La espectacular disminución del número de diligencias previas incoadas respecto al año pasado no obedece más que al cambio legislativo. La modificación legal se presenta como correcta con la finalidad de ajustar a la realidad los números de procedimientos judiciales a diferencia con los meros datos policiales», sostiene por su parte el documento de la fiscalía riojana.

De manera paralela, también el número de delitos leves en los que ha actuado el Ministerio Fiscal ha caído ligeramente en relación a ejercicios anteriores. Según la estadística que acompaña a la memoria, en el 2015 se incoaron 1.360 asuntos por delitos leves que cayeron el 5,1% durante el 2016 hasta los 1.290. Ese descenso, más pronunciado en la comparación con el 2014 (1.412 asuntos), «obedece a un cambio legislativo que expulsó del Código Penal muchas conductas que desde hacía mucho tiempo deberían haber permanecido ajenas al derecho penal», sostiene la fiscalía riojana.

«En este caso sí que la modificación legal ha aminorado mucho la carga de los juzgados», asume Zabala. «Ha liberado más a los juzgados de instrucción, que antes se encargaban también de la vista y de la propia ejecución de la sentencia. El objetivo es mantener lo que tiene relevancia penal y derivar el resto a las vías administrativa o civil», completa. El letrado logroñés pone como ejemplo «las faltas por incumplimiento del régimen de visitas en casos de separación. Se interponían muchas denuncias y ahora, cuando el abogado les dice que no va por la vía penal y que es civil, muchos prefieren eludir el trámite».

La memoria de la Fiscalía también apunta un ligero descenso del número de diligencias urgentes (1.232 frente a las 1.315 del curso 2015) de las que 843 se convirtieron en juicios rápidos que «demuestra el creciente valor de este tipo de procedimientos, convirtiéndose en el verdadero procedimiento ordinario».

Delitos contra la vida e integridad

Tres intentos de homicidio investigados

Según la última memoria del Ministerio Fiscal, durante el año 2016 se incoaron en La Rioja un total de cinco procedimientos por delitos contra la vida, tres por homicidio y dos por homicidio por imprudencia.

Delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por autoridad y funcionario público

Sin casos durante el 2016

La memoria Ministerio Fiscal de La Rioja apunta que durante el último ejercicio no se tramitó procedimiento alguno por este tipo de delitos.

Delitos contra la libertad sexual

Repunte del 9,5% durante el año pasado

A lo largo del año pasado se incoaron un total de 81 diligencias por este tipo de delitos. Según la información estadística que publica la Fiscalía General del Estado son siete más que durante el 2015. Así, fueron 24 casos de agresión sexual, 1 violación, 26 abusos sexuales, tres acosos sexuales, tres casos de prostitución de mayores de edad, dos de utilización de menores con fines pornográficos, cuatro de producción, distribución o tenencia de material pornográfico, cinco de corrupción de menores, ocho abusos sexuales y tres agresiones a menores de 16 años, un acoso a menores de 16 años a través de telecomunicaciones y un abuso sexual con engaño sobre mayores de 16 y menores de 18 años.

Violencia doméstica y de género

Aumentan los casos de lesiones y maltrato familiar

Durante el 2016 se tramitaron 15 diligencias previas de casos de maltrato habitual y 283 por lesiones y maltrato familiar. En el ámbito familiar hubo 9 casos de amenazas, 7 de coacciones y 1 de acoso.

Relaciones familiares

Un termómetro de la recuperación económica

Sostiene el Ministerio Fiscal que la evolución de los delitos contra las relaciones económicas evidencia que «en La Rioja se van superando las consecuencias de la crisis económica». El dato más significativo es la evolución de los casos de impago de pensiones, que caen el 36% (119 durante el 2015 y 76 en el 2016). También han caído los casos de abandono de familia: los 27 asuntos del año 2015 se han convertido en 17. En cualquier caso sí que aumentan las denuncias por delitos de quebrantamiento de los deberes de custodia.

Delitos contra el patrimonio

El cambio legislativo hunde las causas judiciales

Estos delitos son los que más han notado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dice el fiscal que «de 8.061 diligencias previas del año 2015» se ha pasado a 1.604 -el 80% menos-, dado que ya toda denuncia presentada ante las fuerzas y cuerpos de seguridad, no accede a los Juzgados cuando no existe autor conocido. El dato más revelador es, probablemente, el que se refiere a robos y hurtos, con una disminución superior al 85%: los 2.938 hurtos del 2015 fueron 408 en el 2016 y los 1.842 robos instruidos durante el 2015 se quedaron en 263 durante el año pasado. Los delitos de apropiación indebida, de estafa y frustración de la ejecución, han disminuido con respecto al año pasado, al contrario que las insolvencias punibles, de las que se han incoado 8 diligencias frente a las 2 del año anterior. «En cualquier caso, y aunque el porcentaje sobresalte (un aumento del 300%), en realidad siguen siendo cifras asumibles para la delincuencia en esta Comunidad», completa el resumen anual de la Fiscalía de La Rioja.