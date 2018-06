Nubarrones para el consumo Terrazas sin colocar por la amenaza de lluvia en una céntrica calle de la capital riojana. :: sonia tercero El mal tiempo retrae en La Rioja las ventas delos productos asociados al calor y al verano | Los comerciantes estiman «pérdidas importantes» y aunque el tiempo mejore «hay artículos que no se van a poder recuperar» PILAR HIDALGO LOGROÑO. Viernes, 8 junio 2018, 08:38

El 2018 se ha tomado al pie de la letra el refrán 'hasta el 40 de mayo no te quites del sayo'. Y la sucesión de días cubiertos, tormentas e incluso temperaturas frescas por momentos están teniendo su repercusión en diversos sectores económicos de La Rioja que, a estas alturas, ya esperaban ver brillar el sol y su cuenta de resultados.

Entre los más afectados, las tiendas de moda. «En estas fechas estamos preparados para vender un tipo de productos, como por ejemplo los bañadores, que el consumidor no demanda», sitúa David Ruiz, secretario de FER Comercio. Así, aunque para la próxima semana se prevea que la región comience a acariciar el verano meteorológico, «hay una parte de artículos cuya venta no se va a recuperar». Por tanto, el responsable de Comercio en la FER estima «pérdidas importantes», que no se atreve a cuantificar porque dice que «depende de los establecimientos».

«Hasta hoy tenemos una oferta especial, previa a las rebajas, para la que las tiendas del sur nos están enviando mangas largas y gabardinas porque es a lo que en Logroño damos salida», expone la encargada de Cortefiel, María Antonia Rivera.

Continuar con un ambiente desapacible ni invita a ponerse tirantes ni a comer helados. «En el 2017, a mediados de marzo, la cosa ya marchaba bien; pero este año, salvo dos fines de semana, estamos en junio y aún andamos a medio gas», dice Manuel Vergara de la heladería Santangelo's.

Los bares con terraza señalan que, afortunadamente, ya se hace uso de ellas durante todo el año. «El tiempo sigue afectando, pero no tanto como antes porque ahora hay toldos que solventan la situación», argumenta Moisés Losantos, dueño de las cafeterías Crema, Canela, Cacao y Cuatro. Eso sí, «cuando hace bueno las terrazas se abarrotan» y, si sale nublado, están vacías como ayer.

«Además de la meteorología, los que estamos en el casco antiguo notamos la desaparición de comercios y bancos en el centro histórico. Entre semana dependemos de los turistas», expone Jaime Castillo, propietario del Café El Sol, en la neurálgica plaza de la Paz de Haro. Aunque, como todo, la suerte va por barrios. «A mí me están yendo bien las ventas porque, aunque llueva, hace buena temperatura», sostiene Virginia Garrido, de la calagurritana Cactus Moda.