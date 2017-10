Ni espíritu zen ni efecto placebo. Se nota, se siente: Ceniceros está ausente, de viaje por América Latina, así que sus señorías salieron al ataque y elevaron la electricidad del pleno. Dijeron adiós al buen rollo, qué pena, tal vez para disgusto del presidente. No se os puede dejar solos, pensaría mientras le llegaba el eco del pugilato verbal entre los suyos y la oposición, que subió en bloque a la red y obligó a los consejeros a defenderse mediante la estrategia habitual: pasar al ataque. Como dijo alguien ayer, patapúm parriba. De modo que mientras Cuevas, Martín, Domínguez y compañía replicaban con éxito desigual a los embates de PSOE, Podemos y Ciudadanos, reinaba la idea antedicha: que la sola presencia de Ceniceros en su escaño tiende a narcotizar las sesiones plenarias.

Y su reverso: que algún dinamismo superior a la cuota habitual de sopor surge cuando deja de sentir tras su nuca el aliento de su antecesor. Claro que el orden del día continúa poblado, como es norma, por naderías (plúmbeas consideraciones sobre gasolineras, prestaciones ortoprotésicas y cuestiones de nivel semejante), pero debe admitirse que la sesión se vio ayer galvanizada por algún duelo de cierta altura... a cambio de rozar los niveles de inquina propios de otras legislaturas. Por ejemplo, cuando Ana Carmen Sainz reprochó a Carlos Cuevas falta de decencia a cuenta de la eterna polémica sobre la N-232 y el consejero le devolvió el dardo. Le acusó de mentir y se fue arriba. Calificó de lamentable el discurso de la portavoz de Podemos, le aseguró que sólo dimitiría de su cargo «para no tener que aguantarle a usted» y concluyó casi con fiereza: «Nosotros nunca nos haremos fotos para aprovechar el luto y el dolor. De los accidentes tenemos la culpa todos los que conducimos».

Ovación cerrada de los suyos para el titular de Fomento, quien allanó el terreno para que su compañera María Martín arrojara su propia ración de acíbar sobre los escaños del PSOE a propósito del transporte sanitario, cuestión que degeneró en una escena propia de Barrio Sésamo. Porque a la consejera de Salud le dio por contar ambulancias (al parecer, una más una son dos ambulancias, aunque el alcalde de Nájera negaba con la cabeza desde la tribuna) y encontró que la diputada socialista Nuria del Río traía su propia calculadora: según su recuento, el Gobierno lleva 1.500 meses sin mejorar el servicio de traslado de enfermos... Son esos deliciosos momentos de cada pleno, cuando sus actores entran en trance y disparan cada neurona hacia el diario de sesiones, que anotará perlas como la que sigue: según Martín, cada verano nos visita una oleada de turismo sanitario oriundo de las provincias vascas, cuyos vecinos tienen la manía de acudir en masa a los consultorios riojanos. Será que les recetan zurracapote.

Pero calma. A quienes se acaloren siempre se les podrá prescribir una dosis de plácida felicidad, administrada mediante esa píldora también llamada Grajea (Rebeca). La diputada naranja clamó a favor de permitir el cannabis con usos terapéuticos para los enfermos que lo precisen pero sólo recibió condescendencia desde los bancos del PP, donde no cundió este ruego: «Abandonen los prejuicios superados por el pensamiento científico». Grajea lanzó la bola y Germán Cantabrana remató a la red: no se trata, ojo, de repartir porros por la calle. Menos mal, debió suspirar Ceniceros desde Chile. Porque si llega a estar su asiento le hubiera tocado compadecer a su querido compañero de partido Félix Vadillo, paciente receptor del siguiente aviso lanzado por la inefable Grajea: «Si no tuviéramos adicciones, la vida sería insoportable».