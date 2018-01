Una Nochevieja «habitual» para el SOS Rioja: 143 intervenciones El SOS RIoja, de Navidad... pero sin parar / SOS RIOJA Intoxicaciones etílicas, alteraciones varias del orden público y algún incendio, en el menú de una noche sin ningún incidente grave LA RIOJA Lunes, 1 enero 2018, 11:53

La Nochevieja 2017-2018 ha sido "habitual" para el SOS Rioja. Es decir, que no han parado: es lo que tiene esta noche, que la mucha gente y la mucha fiesta llevan a excesos y a algunos problemas frecuentes. Nada grave, esta vez. Eso sí, de lo "no grave", mucho y en abundancia. Afortunadamente el dispositivo de seguridad que estaba preparado no ha tenido que lamentar ninguna desgracia.

Así, segun señala el SOS Rioja en un comunicado a las 10 de la mañana, "se han registrado 143 incidencias hasta el momento de redacción de esta nota". La primera del año, un incidente sanitario en el que una señora de 72 años se desmayaba en su domicilio pero finalmente se conseguía recuperar. Eso, en el primer minuto del año 2018.

Los servicios de emergencias (SERIS, Cruz Roja, Policía Local) han atendido a 13 personas con intoxicación etílica en la vía pública

Por otro lado se han dado 27 incidencias relacionadas con la seguridad de las personas, "la mayoría de carácter menor al tratarse de denuncias sobre ruidos y cohetes, circulación irregular de algún vehículo, alteraciones del orden público varias, o alguna pelea y agresión aislada". Para esos casos se ha requerido la movilización de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía local.

Y para terminar, la noche ha incluido cuatro incendios de contenedores, tres en Logroño y uno en Villamediana de Iregua, solucionados por Policía Local y Bomberos del Ayuntamiento logroñés.

Afortunadamente no se han dado incidentes que tuvieran consecuencias graves para las personas. "Se pueden considerar todos ellos avisos que se dan con frecuencia y son habituales en cada Nochevieja", concluye el SOS.

Incendio en Baños

Bomberos del CEIS han intervenido, por otra parte, en un aviso de incendio en una vivienda de la localidad de Baños de Río Tobía, al incendiarse una chimenea de un edificio en el Camino de las Barreras. No se han dado heridos, ni daños graves en la vivienda.