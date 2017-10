«Ningún territorio se ha independizado con menos de un 74% de apoyo social» Domingo, 8 octubre 2017, 16:52

«La historia no está escrita», advierte Michavila. Sin embargo, considera que no veremos una Cataluña desgajada de España: «Ningún territorio se ha independizado sin un apoyo superior al 74% de la población y, además, ellos mismos han evitado dar respuesta a los retos reales de la secesión. Vivimos en un planeta muy pequeño, en el que los capitales cambian de destino en cuestión de minutos. Si declaran la independencia, se encontrarán ante el abismo. De pronto van a tener que responder a una multitud de problemas que hasta ahora no han querido ver: ¿Cómo se resolverán los problemas energéticos de Cataluña?, ¿cómo resolverán el problema del puerto de Barcelona, por el que ya no saldrán productos españoles?, ¿y el problema de las aguas del Ebro?, ¿y las pensiones?, ¿cómo haremos frente al hundimiento de la economía española en conjunto? En sus leyes de transitoriedad no aparece nada de esto».