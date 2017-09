«No tenemos ningún problema en reunirnos con el Gobierno de La Rioja... cuando nos lo pida» Raimundo Lafuente, en la sede de la Confederación de Zaragoza. :: CHE «Abrir y cerrar compuertas hay que decidirlo en el momento; un decreto con repercusiones económicas puede esperar», sostiene el presidente de la CHE Raimundo Lafuente Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro LUIS JAVIER RUIZ* LJRUIZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Jueves, 21 septiembre 2017, 00:05

Tras 20 años en la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Raimundo Lafuente tomó las riendas del gestor de las aguas del Ebro en junio del 2015. La recta final del presente año hidrológico (concluye el próximo 30 de septiembre 2017) ha desatado críticas más o menos intensas desde La Rioja hacia la entidad. Sobre todo por las restricciones en el riego. Asume que «es lo que toca» y habla poco de sequía, opta por circunloquios para referirse a una situación que, recuerda, es mucho mejor que en el Duero: «Allí las restricciones han sido superiores al 50% y aquí, del 35%». Una cuestión numérica que, deja entrever, no justificaría «un decreto con repercusiones económicas», esto es, una declaración de sequía que, defiende, «sí que puede esperar» a octubre.

- Embalses en mínimos históricos, cortes de riego anticipados que amenazan muchas cosechas, comunidades de regantes enfadadas con la CHE... ¿Cuál es la situación actual de la cuenca del Ebro?

- Habitualmente, siempre hay más problemas en la margen derecha que en la izquierda, en donde se registran más precipitaciones. Es una cuestión endémica que se den más problemas de agua en la margen derecha. Este año ha habido pocas lluvias y se ha agudizado. Es un problema que también ha afectado a otras cuencas.

- El embalse de Mansilla, que riega buena parte de la margen derecha del Ebro en La Rioja está en mínimos históricos y las restricciones de agua han sido constantes. Hay voces críticas hacia la gestión de las reservas de agua.

- Ha sido una gestión buena. Hace tiempo que le vimos las orejas al lobo, se tomaron precauciones y se ha intentando optimizar el uso del recurso [del agua]. Ha habido restricciones desde febrero para intentar cerrar lo mejor posible la campaña de riegos y ahora habrá que plantearse en octubre la estrategia para el año que viene. Es cierto que Mansilla está en niveles muy bajos y en esas reuniones también se aprovechó para, entre todos, decidir qué se puede o no sembrar, la estrategia del agricultor en función del agua disponible.

- Desde alguna comunidad de regantes y desde alguna organización agraria piden una mayor participación en la gestión del agua y acusan a la CHE de aplicar mucho el 'ordeno y mando'.

- Al contrario. Nos hemos reunido con los usuarios y ellos son los que han adoptado las decisiones y la estrategia de extracción del agua. Hay un problema en esta zona [margen derecha del Najerilla] que es la existencia de 8 comunidades de regantes, lo que da lugar a más discusiones. Es mejor cuando hay una única voz ya que cuanto más coordinados están los regantes más sencillo es llegar a acuerdos. En cualquier caso, sí que se escucha a los regantes. Las juntas de explotación se reúnen dos veces al año en las diferentes zonas, se cambian impresiones y se hace una estrategia del uso del agua. Como ya se veía la falta de lluvias y la escasez de agua embalsada, las decisiones consiguieron minimizar los daños. Si no hubieran existido esos encuentros y la gestión hubiera sido menos coordinada, los problemas habrían sido más graves. En las comisiones de desembalses en La Rioja todo el mundo estuvo de acuerdo y se adoptaron decisiones por unanimidad ya que entendieron que todos tenían que perder algo para que el interés común saliera beneficiado.

- La Rioja ha solicitado en dos ocasiones a la CHE que impulse una declaración de sequía ante la escasez de agua y los problemas derivados. La respuesta ha sido que hay que esperar a octubre.

- Cuando hay un problema de escasez de agua hay que cumplir una serie de pasos. Primero se reúnen las comisiones de desembalse para llegar a acuerdos que, si no se alcanzan, es cuando entra la CHE con ese 'ordena y mando' que apuntaba. Un segundo paso, competencia del Gobierno nacional, es eliminar o reducir concesiones que van más allá de la gestión del agua. Luego está el decreto ley [la declaración de sequía], que es el que puede aprobar restricciones en cánones, en tarifas... Las urgentes son las primeras. Si tiramos el agua, luego no hay posibilidad de recuperarla. Abrir y cerrar las compuertas lo tenemos que decidir inmediatamente y la cuestión de un decreto con repercusiones económicas sí que puede esperar. Se puede posponer.

- ¿Entonces en octubre se tramitará la declaración de sequía?

- Habrá que analizarlo. La campaña de riego se ha acabado y las restricciones han sido mucho menos severas que las registradas en otras cuencas. En el Duero los regantes han recibido menos del 50% de agua de su dotación en prácticamente toda la cuenca. Hay zonas en las que la sequía ha sido más fuerte y ha castigado más que en nuestra cuenca. En cualquier caso se analizará todo y en función de eso se adoptarán las medidas que se consideren oportunas.

- ¿Esa hipotética declaración de sequía depende exclusivamente del porcentaje de restricciones que se haya registrado?

- Las compensaciones son para paliar los daños que se hayan producido. Si en un área no se recoge nada es una zona catastrófica así que todo dependerá de los resultados de la cosecha y un primer indicador es la cantidad de agua de la que han podido disponer. En La Rioja, la restricción ha sido del 35%, es decir, han podido regar con el 65% de su dotación de agua.

- El Gobierno de La Rioja ha decidido 'puentear' a la CHE y acudir directamente al Ministerio.

- La declaración de sequía corresponde al Ministerio. En cualquier caso, tampoco pasa nada porque a nosotros nos manden el escrito y a la vez se lo envíen también al Ministerio.

- ¿Son buenas las relaciones entre el Gobierno de La Rioja y la Confederación? El Ejecutivo riojano ha criticado la decisión de posponer a octubre el análisis de una hipotética declaración de sequía.

- Sí, son buenas. Respecto a las críticas no estoy muy al día. Supongo que habrán sido declaraciones en prensa. Nosotros nos movemos por escritos y por oficios.

- Y durante todo este periodo, ¿se ha mantenido alguna reunión?

- No, últimamente no hemos tenido ningún encuentro, pero no hay problemas. No habrá ningún problema para reunirnos... en el momento en que nos lo pidan.

- También hay voces críticas con el estado de las infraestructuras de riego en La Rioja y la falta de regulación en alguna zona. ¿Hay previstas actuaciones para mejorar o ampliar esas instalaciones?

- Hay un servicio que es el que se encarga del mantenimiento y hay zonas que priorizar. Si hay problemas se atenderán, pero tenemos que priorizar nuestros fondos limitados.

- Soto-Terroba y Enciso se incorporarán a la red de embalses de la CHE. ¿Cómo están ambas infraestructuras?

- La primera está empezando con las obras complementarias en viales próximos y faltan algunos detalles para cerrar la obra. A lo largo del año que viene es previsible que concluyan. Y en Enciso se ha retomado la obra y esperamos acabar entre este año y el que viene.

- ¿Es seguro el embalse de Enciso? Hay informes que alertan de su peligro.

- Son informes falaces. El mismo grupo ha hecho otros alertando de los riesgos en más embalses. No tienen ningún fundamento y no hay ningún problema de sismicidad en la zona de Enciso.