Nevadas como las de antaño Ezcaray. Tratando de quitar la nieve con palas. :: j.a. En la sierra hablan de temporal de nieve histórico y no recuerdan otro igual desde 1978 C.N. Domingo, 14 enero 2018, 23:57

La nieve sorprendió a propios y a extraños en la sierra riojana y no es porque no estuvieran sobre aviso. La Aemet había dado la voz de alarma, la máxima, la de color rojo, pero la falta de costumbre de los últimos años les pilló desprevenidos y desde luego esperaban nieve, pero no tanta.

La de este fin de semana ha sido, decían los lugareños, como las de antaño y en Valgañón, por ejemplo, no recordaban otra igual desde la que tiñó de blanco la región el 13 de enero de 1978.

·Información de las páginas del temporal elaborada con la colaboración de Jöel López, Javier Albo, Félix Domínguez, Isabel Álvarez, María Félez, Ernesto Pascual y Sanda Sainz.

En algunos municipios de la sierra se llegó a acumular hasta el metro de nieve y en muchos los coches amanecían camuflados, escondidos tras una buena capa blanca. En Santurdejo, hasta las zonas de juego infantiles -como la que aparece en la imagen- quedaron sepultadas, y en Ezcaray, los vecinos se afanaban en sacar sus vehículos inutilizados bajo la nieve.

Las viñas, en el entorno de Briñas, también mostraron una estampa que habían olvidado hace muchos años.