Nagore niega "trato de favor" a Marqués de Murrieta Nagore, hoy en el Parlamento / Juan Marín El PSOE lelva al consejero al Parlamento para explicar por qué se le conceden a la bodega unos caminos que cruzan su propiedad EFE Logroño Lunes, 14 agosto 2017, 18:03

El consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, ha subrayado hoy que no ha existido ningún trato de favor hacia la bodega Marqués de Murrieta en el expediente que está en trámite para desafectar del uso como vías pecuarias de algunos caminos que pasan por sus fincas.

Nagore ha realizado esta afirmación hoy ante el Comisión de Agricultura del Parlamento regional, que se ha reunido a petición del Grupo socialista para analizar la situación de este expediente.

El consejero ha recordado que desde 2006 la bodega ha planteado diferentes alternativas para desafectar caminos que se encuentran en sus terrenos pero son de uso público; el expediente actual se inició en 2012 y ha deparado que se proponga desafectar 18.346 metros cuadrados y a cambio se reciban casi 5.000 más una compensación económica, cuya cuantía Nagore no ha especificado.

"No ha habido ni trato de favor ni ningún privilegio", ha subrayado Nagore, quien ha incidido en que el expediente está todavía en curso y cualquier actuación se hará en base a la legislación y al interés público, y para ello se pedirán informes a los servicios jurídicos del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Logroño.

Desde 1989

Nagore ha relatado la cronología de este expediente desde 2006, aunque el director general de Medio Natural, Miguel Urbiola ha dicho que hay antecedentes desde 1989.

En 2012, ha detallado, se paralizó un expediente para desafectar caminos en torno a la bodega porque se comprobó que varios tramos eran de vías pecuarias.

En octubre de ese año la bodega planteó otra alternativa, meses después se alcanzó un acuerdo pero quedó paralizado tras comprobarse que la tramitación no había sido la adecuada.

En 2014 se inició el deslinde de los caminos, que a finales de 2016 se inscribieron en el Catastro a nombre del Gobierno regional, trámite necesario para volver a alcanzar un acuerdo con la bodega.

Una vez hecho eso, Marqués de Murrieta propuso desafectar 18.346 metros cuadrados y afectar 4.975 en un proceso que recibió alegaciones de UAGR, Ecologistas en Acción y el Ayuntamiento de Logroño, que fueron rechazadas inicialmente.

El proceso continuó hasta junio de este año cuando se abrió un nuevo proceso de alegaciones, al que acudieron otra bodega, el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua y un particular; sus peticiones están ahora en estudio.

En cualquier caso, el consejero ha recalcado el compromiso del Ejecutivo regional con la protección de las vías pecuarias "y por eso se actuó en el expediente iniciado por el Ayuntamiento de Logroño", ha dicho.

No obstante, ha recordado que la legislación marca un proceso para desafectar terrenos de las vías pecuarias, algo que en este caso "está justicado" porque se trata de caminos "que han quedado aislados, o cortados por infraestructuras o están íntegramente dentro de los terrenos de la bodega", ha asegurado.

Además Nagore ha subrayado que ahora el objetivo, con los terrenos que se reciben, es poder comunicar Logroño, Villamediana y la Rad de Varea.

El resto de terreno quedará a expensas de una compensación económica que tendrá un destino finalista, el de mejorar las vías pecuarias riojanas.

"No ha habido trato de favor, todo se ha hecho de forma imparcial y no nos plegamos a intereses privados", ha incidido Nagore, que ha recalcado que "no se regala nada a nadie, nos importa poco quien lo pide y mientras no exista una venta es terreno de la Comunidad Autónoma", ha proseguido.

Ha defendido que según informes técnicos el terreno que la bodega ofrece "es transitable", ha especificado que donde se ha cerrado el paso se ha hecho solo con un permiso provisional que acaba a final de año y ha incidido que su departamento solo ha pretendido dar respuesta a un particular sobre unos caminos que pasan por sus terrenos.

"Los intereses de una bodega"

Frente al planteamiento del consejero, el diputado socialista, Jesús María García, ha afirmado que el Gobierno riojano "se ha plegado a los intereses de una bodega, que quiere apropiarse de unos caminos por los que la gente ha transitado desde tiempos ancestrales".

Ha cuestionado sobre "si otra persona cualquiera hubiera tenido la misma respuesta" y ha asegurado que el terreno que ofrece la bodega "no es apto para muchos usos por sus desniveles y porque pasan por túneles y vertederos".

"Cambiamos un camino malo por cuatro buenos, que ahora nadie puede usar porque han puesto una puerta", ha asegurado y ha reclamado la paralización del expediente.

El diputado del Grupo Popular, Pedro Saenz Rojo -que es concejal de Urbanismo de Logroño- ha destacado que "los técnicos dicen que este cambio es positivo, incluso favorable, y ese es el argumento fundamental de la operación".

Ahora mismo, ha dicho, "hay caminos que no llevan a ningún sitio" y "en cualquier caso, tras la desafectación no se van a regular".

Tomás Martínez Flaño, de Ciudadanos, ha cuestionado la urgencia de la cuestión, para abordarla hoy y sin que se haya dado la oportunidad de conocer el expediente al detalle, ha dicho. No ha habido diputados de Podemos en la comisión.