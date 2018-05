Nagore confirma que habrá arranques y que todas las peticiones de viñedo del 2017 se están revisando Andreu denuncia supuestos cómplices internos de la Consejería en los repartos y pide a Ceniceros que depure responsabilidades A. GIL LOGROÑO. Jueves, 24 mayo 2018, 23:55

Mucho ruido, pero pocas nueces. El Grupo Parlamentario Socialista preparó el terreno en el pleno de ayer con una pregunta oral dirigida al presidente del Gobierno, José Ignacio Ceniceros, y con una interpelación añadida al consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, a la espera de conseguir el titular de la mañana parlamentaria con el asunto de los repartos de viñedo del 2016 y del 2017.

Sin embargo, ni hubo noticias y apenas nada nuevo en un debate, más allá, eso sí, de duros reproches de los que poco salió en claro: el consejero Nagore sí confirmó que habrá arranques de plantaciones a quienes hincaron las viñas con los permisos iniciales luego revocados y que todos, los 197 expedientes que se aprobaron inicialmente entre las solicitudes del 2017, están siendo revisados independientemente de su superficie.

La portavoz socialista, Concha Andreu, se dirigió expresamente al presidente Ceniceros, a quien le exigió que «depure responsabilidades o acabará siendo el único responsable», una vez que dio por supuesto que «nadie se cree que lo sucedido no haya estado relacionado con cómplices de la propia administración de su gobierno». Andreu insistió en que «no saltó la alarma hasta que nosotros lo denunciamos» y advirtió de que los expedientes de revisión que «debían haberse tramitado en cuatro meses van ya por los 27».

Ceniceros replicó, sin embargo, que fue «el Gobierno de La Rioja quien ha velado en todo momento por el cumplimiento estricto de los requisitos para obtener viñedo» y acusó a los socialistas «de ir siempre a remolque»: «Le recuerdo que usted tuvo la oportunidad de ver los expedientes y todavía estamos esperando alguna denuncia por su parte». «Es intolerable -añadió- que se critique al Gobierno por intentar atajar el fraude».

Faltaba un segundo asalto y, en esta ocasión, Andreu cedió los trastos a su 'escudero', el diputado Jesús María García, para dirigirse al consejero al que acusó de «provocar daños irreparables y de desacreditar a La Rioja y a la propia denominación de origen». García aludió incluso a la supuesta 'fuga' de personal de la Oficina de Viñedo por el caos creado, mientras que Nagore se mostró especialmente molesto con las palabras de Andreu: «Es impresentable y rastrero que, con una acusación explícita de que ha habido cómplices en la administración pública, no diga quién y por qué lo dice». Nagore insistió en que «es increíble que se critique a la Consejería por velar para que no haya fraude» y, sobre la supuesta 'fuga' de personal de Viñedo, aclaró que «se trata de un conserje que estaba de cara al público y no podía más con la cantidad de agricultores que iban a reclamar y pidió el traslado».

Podemos

Aunque de forma tangencial, intervino también en el debate la diputada de Podemos Natalia Rodríguez quien se interesó por el expediente de Clavijo y la citación como imputada de la alcaldesa de la localidad: «Toda la región conoce el 'pufo' de su Consejería y el máximo responsable es usted», espetó a Nagore, a lo que éste respondió con un símil: «A nadie le extraña que Hacienda, cuando uno hace la declaración de la Renta, dé por buenos los datos y luego los revise... Ni más ni menos es lo que ha pasado en este caso».