Nagore alerta de la «sofisticación» de los intentos de fraude en el reparto del viñedo Íñigo Nagore muestra los criterios aplicados para determinar la condición de joven nuevo viticultor. :: j. marín Agricultura abrirá «revisiones de oficio a un buen número» de adjudicatarios al suponer que sus peticiones esconden irregularidades LUIS JAVIER RUIZ LOGROÑO. Martes, 8 agosto 2017, 23:44

A Íñigo Nagore, consejero de Agricultura del Gobierno de La Rioja, no le gustaron las directrices del Ministerio de Agricultura para los repartos del viñedo en los años 2016 y 2017. Por eso, tras la mala experiencia del año pasado, se reforzaron los controles en el proceso de este curso, defendió ayer en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura del Parlamento de La Rioja. Pero la realidad, reconoció, es que a más controles, mayor calidad del intento de engaño. Así, alertó de la «sofisticación» del fraude detectado por su departamento durante la revisión de las solicitudes tramitadas. Eso hará que en los próximos días una parte no menor de los agricultores cuya petición ha sido aprobada (197), recibirán la respuestas positiva junto a una advertencia: Agricultura abre un expediente para comprobar si realmente cumplen los requisitos o si han creado «condiciones artificiales» para beneficiarse del reparto.

«En un buen número de casos en los que se cumplen las condiciones hay sospechas», abundó Nagore, que hizo referencia a solicitudes con testaferros, divisiones artificiales de explotaciones, arrendamientos entre familiares... «Es un asunto que nos tiene preocupados», asumió. «La resolución irá acompañada del inicio de un procedimiento de revisión de oficio. Se suspenderá la autorización de plantación y se les dará audiencia para comprobar si existen o no condiciones artificiales. Tras ese proceso de control publicaremos la relación de adjudicatarios y estamos abiertos a habilitar cualquier sistema para que un ciudadano pueda denunciar a un beneficiario aportando datos que demuestren que se han creado condiciones artificiales», completó.

LAS SOLICITUDES Presentadas 762 para plantar 7.941 hectáreas. 649 del grupo 1 y 113 del grupo 2. Rechazadas 90 al ser casos claros de «condiciones artificiales». Cambio de grupo 418 pasaron del grupo 1 al grupo 2. Tras las reclamaciones fueron reintegradas en el grupo prioritario 41. Recibirán viñedo 197 solicitantes. «Un buen número» de ellos, dijo Nagore, serán inspeccionados al sospechar de intentos de fraude «sofisticado».

Durante casi tres horas Nagore respondió a las preguntas de los diputados. Lo hizo tras una prolija exposición en la que explicó cómo ha actuado la Consejería en la revisión de las solicitudes y cuál ha sido el resultado provisional del reparto remitido a Madrid y comunicado, estos días, a los adjudicatarios.

Según Nagore, Agricultura recibió 762 solicitudes para plantar un total de 7.941 hectáreas. «Se rechazaron 90 por considerar que eran casos claros de creación de condiciones artificiales. Además, 418 peticiones del grupo 1 se trasladaron al 2 por no estar acreditado que fueran titulares de una explotación, porque tenían viñedo o más de 41 años. Es el 72 % de las que considerábamos admisibles y eso da una idea de que son muchos los que intentan burlar las condiciones para beneficiarse del reparto», completó Nagore. Finalmente el grupo considerado prioritario -jóvenes agricultores que no tuvieran viñedo- quedó integrado por 197 solicitantes entre los que se repartirán las 471 has. previstas para el año 2017. Cada uno de ellos recibirá el 32,2 por ciento de la superficie presentada y considerada admisible por la Consejería.

En ese proceso de revisión, dijo Nagore, para certificar que es un joven nuevo viticultor, se ha comprobado su edad; si recibe pagos de la PAC; si estaba inscrito en el registro de explotaciones antes del 2015; la fechas de las facturas; la existencia de ingresos agrarios; si está dado de alta en la Seguridad Social... «Se han cruzado las solicitudes con todos los registros. Si había tres o más indicios de condiciones artificiales se entendió que no cumple y se le ha comunicado para que recurra». En la misma línea, dijo, la comprobación ha sido exhaustiva en lo que a las hectáreas presentadas se refiere: pagos de la PAC, contratos de arrendamientos, cláusulas de esos contratos, duración de los mismos... «El simple cruce de datos con las bases de la Consejería permitía detectar las irregularidades», aseguró Nagore. «El objetivo y la voluntad del Gobierno de La Rioja es que solo puedan plantar viñedo los solicitantes que cumplan los requisitos de la normativa». Por eso, insistió en que «pueden existir solicitudes con un fraude mas sofisticado» por lo que «el proceso de control continúa. El agricultor que cumple no tienen nada que temer».

A preguntas de la diputada socialistas Concha Andreu, Nagore defendió la legalidad del proceso y respecto a la no publicidad de los criterios concretos analizados en la concesión apuntó que «no es deseable que los agricultores sepan todo lo que vamos a exigir. Si alguien tiene una actividad agraria es fácil demostrarlo», dijo. Añadió que aquellos que pasaron del grupo 1 al grupo 2 aún podrán alegar el cambio y, si se estiman, acceder al reparto de viñedo. Nagore dijo que en su momento pidió al Ministerio «no repartir viñedo» hasta que las bases fueran claras pero eso sería «injusto» ya que 197 sí cumplen.

Más duro fue el diálogo con Tomás Martínez Flaño (Ciudadanos). Nagore rechazó que «el Ministerio se burle de los viticultores riojanos» y destacó que la presión de La Rioja ha sido fundamental para modificar las normas de reparto del 2018. «No ha habido información privilegiada. Mi equipo no ha transmitido qué se iba a admitir y qué no», contestó con contundencia el consejero al diputado de C's. También Diego Ubis animó al consejero además de a concretar lo que él entiende que son «criterios vagos» de adjudicación a «publicar la lista de los defraudadores en el viñedo».

«Un reparto siempre será polémico», lamentó en su conclusión Nagore que animó a que «impere la cordura».