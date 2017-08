Musulmanes exigen en una concentración en Logroño el fin del terrorismo Miguel Herreros El acto se ha celebrado en el Paseo del Espolón de Logroño, donde, una vez finalizada la concentración, los asistentes se han desplazado al monumento por las víctimas EFE Logroño Sábado, 26 agosto 2017, 21:30

La Federación Española Islámica de La Rioja, que agrupa a las mezquitas ubicadas en la comunidad, algunas de Aragón, País Vasco, Navarra y Soria, ha convocado hoy una concentración en Logroño en repulsa al terrorismo.

La concentración, que ha concluido con un minuto de silencio, ha estado protagonizada por diferentes pancartas procedentes de las distintas agrupaciones integradas en la Federación.

Algunos de las personas concentradas han portado pancartas de la bandera de España con un crespón negro.

En las pancartas se han leído frases como "el terrorismo no tiene religión", "No terrorismo, ni racismo", o "todos los españoles vamos a luchar contra esta lacra" o "no en mi nombre", que ha sido el lema de una pancarta, colocada en el suelo, y que unos niños han diseñado en directo.

El acto se ha celebrado en el Paseo del Espolón de Logroño, donde, una vez finalizada la concentración, los asistentes se han desplazado al monumento por las víctimas, situado en este céntrico enclave de la ciudad.

El presidente de la Federación, Mourad Bettache Bouali, en declaraciones a los periodistas, ha apelado a la "unidad de todos los españoles" contra el terrorismo, sin distinción, y ha condenado los atentados ocurridos en los últimos días en Cataluña.

"Todos los españoles tenemos que luchar contra esta lacra que es el terrorismo", ha enfatizado Bettache Bouali, quien ha añadido que "nadie tiene derecho a matar en nombre de nadie".

Ha recalcado que "no salimos hoy (en esta concentración) para justificarnos, sino para pedir a toda la sociedad que tenemos que estar unidos para luchar contra la lacra del terrorismo".

A la concentración han asistido representantes de distintas fuerzas políticas y el consejero de Hacienda del Gobierno regional, Alfonso Domínguez.