Música con algo riojano La cantante Sara Serena, en una imagen promocional. :: L.R. Sara Serena Artista en el Top 10 de ventas en Estados Unidos GEMMA BENITO/J.A.G. Martes, 8 agosto 2017, 23:44

Desde el oído y directa al corazón. Así es la música, poesía del aire, y así es como la siente Sara Serena. Zaragozana pero de sangre riojana, esta joven ha conquistado la lista 'Hot 100 Single Sales' de Billboard USA. Tras año y medio atravesando el charco ida y vuelta, Sara Serena lleva tres meses en Estados Unidos: «Es un gusto estar y trabajar todos los días aquí, conocer a la gente y saber cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, dónde todo se hace a nivel mundial. Esto es como la capital del artisteo». Las diferencias entre un sitio y otro son notables. Mientras que en Norteamérica «se lo toman más en serio», en España «todo es más relajado». En cambio, los españoles «son más movidos y sienten más la música».

Probó suerte y compuso 'I like it like that'. Componer es «muy divertido» pero «viendo el nivel, prefiero dejárselo a los profesionales y no meter la pata yo», afirma la cantante.

«Mi sueño se ha hecho realidad», afirma rotundamente Sara. Se hizo desde el momento en el que ganó el concurso 'Aim2fame'. «Yo pensaba llegar a la final como mucho, pero no ganar y todo lo que vino después. Tengo miles de sueños más, como todo el mundo, pero éste sí que es un primer paso. Para empezar no está nada mal», sentencia.

Sara ha nacido en Zaragoza, y no reniega de ello. De hecho, en 2016 actuó tras el pregón de las fiestas del Pilar. Pero buena parte de su sangre es riojana. Su familia materna es de Murillo, y por eso siente «orgullo y agradecimiento a esa tierra tan bonita como es La Rioja». Afirma que «es una felicidad llegar a Murillo y que, sin haber nacido allí, me acojan con un cariño enorme», y considera que los riojanos «son gente que siempre recibe con los brazos abiertos. Eso lo sabe todo el mundo».

Sara Serena tiene el futuro más inmediato decidido: México en dos semanas y después Colombia. «Cada vez más proyectos y más sueños cumplidos», cuenta. Eurovisión, de momento, no.