Los municipios de La Rioja gastarán más de 4,5 millones en sus fiestas populares Imagen de las pasadas fiestas de San Roque y San Ezequiel de Alfaro, que contaron con un presupuesto de 180.000 euros. / Ernesto Pascual Orquestas y vaquillas representan el grueso de un presupuesto que parece remontar desde el 2015 tras la caída sufrida desde el 2008 con la crisis económica JAVIER CAMPOS Logroño Miércoles, 30 agosto 2017, 20:25

Las fiestas que disfrutan estos días buena parte de los municipios riojanos, de las que ya han disfrutado y de las que disfrutarán, no son gratis. Ni mucho menos. Los ayuntamientos de La Rioja, que poco a poco parecen dejar atrás los tiempos en los que los presupuestos de festejos sufrieron los rigores de la crisis, recuperan el pulso de las celebraciones populares y este año se gastarán más de 4,5 millones de euros.

Las estimaciones de Diario LA RIOJA, según los datos facilitados por los 31 municipios de más de 1.000 habitantes -la comunidad cuenta con un total de 176-, arrojan ya una cifra superior a los 4,3 millones, si bien habría que realizar toda una serie de matizaciones y precisiones que a buen seguro hacen incrementar tal cantidad. Aunque lo cierto es que tal tendencia al alza, que ya se empezaba a ver en el 2015, viene a consolidar cierta 'alegría' tras la caída sufrida desde el 2008 con la crisis económica.

De entrada, no hay ayuntamiento que facilite las cifras de igual manera que otro. Este diario ha solicitado el presupuesto de las fiestas populares -patronales o no, pues muchos municipios celebran varias a lo largo del año, y excluyendo otros actos como cabalgatas de Navidad o Carnaval, siendo el grueso las de verano- y hay quien pese a ello ofrece la cuantía total de la partida consignada en los presupuestos sin posibilidad de detallar.

Tal sería el caso de Alfaro, con 306.500 euros para todo el año -las fiestas de San Roque y San Ezequiel, concretamente, han ascendido a 180.000 euros más 30.000 euros de subvención a la feria taurina-.

Logroño, limitándose a lo que son fiestas, gastará aproximadamente 700.000 euros para San Mateo -falta por cerrarse- y 150.000 más en San Bernabé. Calahorra, en sus 423.200 euros incluye lo que, sin embargo, 'olvidan' otros: 117.000 euros de subvención anual a las seis peñas con las que cuentan en el municipio.

Los presupuestos de festejos siempre han sido objeto de disputa política entre equipos de Gobierno y oposición y la realidad es que no admiten comparaciones pues cada cual «computa los gastos que le parecen», justifican los más reacios a facilitar los datos. Autol facilitó los datos el año pasado, pero ha optado por no hacerlo éste; Albelda se remitía a una vez concluidas para hacerlo -aclarando que el gasto será similar «al de todos los años»- y Casalarreina no respondió tampoco a tal petición.

Arnedo, que se gasta 90.000 euros para festejos durante todo el año -y 30.000 de subvención a las peñas-, detalla que para la feria de novilladas del 'Zapato de Oro' destina 180.000 euros aparte.

Nájera, tras reconocer el ajuste sufrido en sus presupuestos «por la gran deuda heredada», estima el gasto en fiestas como tal -hasta tres- en «menos de 100.000 euros». Y aún recuerda lo sucedido el año pasado cuando al ofrecer los 190.000 euros totales de la partida de festejos -en los que, por ejemplo, se incluyen los 50.000 de la banda de música-, arreciaron las críticas políticas.

Pradejón, que se prepara ya para celebrar San Antonio, reconoce abiertamente que en los dos últimos años «nos hemos soltado el pelo un poquito tras los ajustes iniciales, aunque sin desmelenarse». Óscar León, su alcalde, cuenta la sustitución de orquestas por discomóviles para, de nuevo, ir recuperando las orquestas. «Ahora se estudia todo más, se busca, se compara... pero lo cierto es que en su día rebajamos el gasto en 40.000 euros sin resentirse el programa», dice.

Desde San Asensio, la concejala Ana Santos da fe del «ímprobo» trabajo que supone organizar unas fiestas y más con los presupuestos actuales. Destaca, eso sí, la participación -«sin las asociaciones no sería posible»- y aclara que la mayor parte es para orquestas y vaquillas.