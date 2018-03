Mujeres riojanas por el mundo La arquitecta riojana Cristina Gonzalo Cuairán posa en la sede de la empresa de Rotterdam (Holanda) donde trabaja desde el año 2013. :: / L.R. Ingenieras, arquitectas, investigadoras, filólogas y artistas reflexionan sobre la brecha salarial y las injusticias de género en sus países de residencia | La desigualdad no es un problema exclusivo de España, en Europa se percibe de una forma similar DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 5 marzo 2018, 22:12

La brecha salarial, la desigualdad, el machismo... han empujado a diversos colectivos a convocar una huelga femenina el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las injusticias relacionadas con el género parecen impropias de países desarrollados, pero a veces es más una cuestión de estratos sociales o profesiones.

Beatriz Pinillos. / L.R.

La joven murillense Beatriz Pinillos, por ejemplo, titulada en Negocios Internacionales, residente en Macati (Filipinas), donde trabaja para una consultora financiera, asegura que «las diferencias sociales» en ese país son sorprendentes, con cruzar la acera de una calle se puede pasar de la miseria al lujo y, sin embargo, asegura no haber experimentado «ninguna brecha salarial por ser mujer, sino por ser blanca y europea».

La logroñesa Marta Correas Marín, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, ha residido cinco años en Canadá, aunque hace unos meses se trasladó a Houston (EEUU). «Cuando empecé a trabajar en Canadá, valoraban la experiencia, el puesto que iba a ocupar y, con eso, cobras en base a una tabla, independientemente de si eres hombre o mujer», afirma, por lo que no sólo no cree que hubiera brecha salarial, tampoco desigualdad.

Marta Correas Marín. / L.R.

«Siempre me he sentido muy valorada en mi trabajo, es algo fundamental», advierte. Problemas, ninguno. Es más, es madre de dos hijos y disfrutó de un año de baja maternal. «Con mi primer hijo volví a trabajar a los nueve meses y mis propios jefes me preguntaban por qué no me había quedado el año entero», recuerda.

La también logroñesa Saray Extremiana trabaja en Ohio para una asociación sin ánimo de lucro dedicada a promover la integración de personas con discapacidad y en la que las mujeres son mayoría. En cuanto al sueldo, «la proporción actual es de 78% a 82% de mujeres a hombres», aunque aclara que «es difícil de medir porque hay muchas variables».

Saray Extremiana y su pareja Jaime Serena. / L.R.

En EEUU siempre ha habido desigualdad pero Saray declara sentirse válida en su trabajo: «Tengo mucha suerte porque, aunque en ocasiones es duro, resulta muy gratificante».

En cambio, la filóloga hispánica Berta Bartolomé, quien ejerce de jefa de Proyectos para Bolivia en la Fundación Simón I Patiño en Ginebra, comenta que «en Suiza también existe una importante diferencia salarial», de hasta el 20% en el sector privado y del 10% en el público, a pesar de ser inconstitucional.

Berta Bartolomé / L.R.

Berta aporta más cifras, como que el salario medio en Suiza es de unos 5.300 euros, aunque el 64% de las mujeres gane menos de 4.000. No obstante, señala que allí «hay bastante facilidad para poder rebajar el porcentaje de trabajo, por lo que muchas mujeres reducen su jornada para ocuparse de la familia, por lo cual su sueldo disminuye». «No tengo la sensación que sea un tema que preocupe especialmente a la población, no porque no existan desigualdades sino porque la mentalidad suiza hace que lo que más preocupe sea la rentabilidad, y tampoco tienen un carácter muy reivindicativo ni gremial», opina Berta, aunque admite que allí, «como en España, la mujer siempre tiene que demostrar más su valía que el hombre».

Con un currículum impresionante Lorena Lozano realiza una investigación sobre la promoción de la salud y la actividad física en la Leeds Beckett University, tras diplomarse en Magisterio de Educación Física y de Educación Infantil por la UR, licenciarse en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la UPV y doctorarse en Inglaterra, tras cursar un master en la Universidad de Gloucestershire.

Lorena Lozano. / L.R.

Lorena afirma que «en el mundo académico en el que yo trabajo aún existe brecha salarial, sobre todo en los niveles más altos de cualificación, como los catedráticos». Las universidades de Reino Unido han promovido la igualdad de género como «un valor fundamental» y han favorecido «una atenuación de la diferencia en los últimos años», pero «aún existe hasta el 26% de diferencia a favor de los hombres».

«La desigualdad existe y, por tanto, preocupa. Para las mujeres es mucho más difícil conseguir una promoción laboral», explica Lorena, quien, afortunadamente, no ha sufrido ninguna injusticia en este sentido. Y es que en la Leeds Beckett University «se ha implementado una política local muy clara para apoyar el principio de igualdad de oportunidades no sólo entre hombres y mujeres, también con las minorías étnicas, discapacitados y colectivos LGTB, entre otros».

Hay tolerancia y sensibilidad. Así, claro, Lorena se siente «muy valorada» y asegura que nunca ha recibido una crítica negativa, en todo caso, críticas constructivas «que invitan a la reflexión y al crecimiento personal».

En París, la logroñesa Leire Ruiz de Iturriaga ha trabajado como directora de la tienda de Ágatha Ruiz de la Prada, aunque ahora se forma en Management Creativo y Marketing Digital.

Leire Ruiz de Iturriaga. / L.R.

En Francia existe una brecha salarial del 24%, por lo que «el malestar de las mujeres a nivel social, laboral, sexual... ¡es global!», exclama. Después de veinte años residiendo fuera de España, a Leire le sorprende «la utilización de neologismos como 'feminazi' y 'mujeros'».

Isabel Bermejo se forma musicalmente en Rotterdam (Holanda), donde canta en el grupo de jazz The Impact. Considera que existe la brecha «en ciertos trabajos, sobre todo en compañías grandes, porque dicen que la mujer se puede quedar embaraza y hacer que la empresa pierda dinero». «En el mío cobro exactamente igual que un hombre», aclara.

Isabel Bermejo. / L.R.

Hay conciencia, pero no tan fuerte como en España, quizá porque allí «la igualdad está mucho más conseguida».

Cristina Gonzalo es arquitecta, también trabaja en Rotterdam y cree que la diferencia se da más entre nativos e internacionales.

Como ejemplo, expone que cuando llegó en el 2013, en su empresa eran sólo 6 mujeres de 35 trabajadores, y ahora, 40 de 85.