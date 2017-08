Mujeres a los mandos Desirée Gómez y Lara Fernández, campeonas de España de futbolín. :: D.M.A. La selección femenina riojana de futbolín se proclama campeona de España DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 28 agosto 2017, 20:05

Lara Fernández, Desirée Gómez, Concepción Velasco y Lourdes Baltanás se conocieron en torno a un futbolín. La delegación en La Rioja de la Federación Española de Futbolín convocó unos torneos femeninos a través de los cuales eligió a las jugadoras que formarían parte de la selección riojana que compitió en el Campeonato de España de Futbolín, celebrado el pasado mes de mayo en el hotel Bali de Benidorm.

En la primera fase las riojanas se clasificaron segundas, detrás de Málaga, selección con la que se volvieron a ver en la final, para vencer, después de derrotar a Murcia en la semifinal. La victoria en el campeonato se había complicado al perder frente a Asturias, pero hubo margen de recuperación. El sistema de juego cambia en cada torneo y dependiendo del tipo de futbolín, pero en el disputado en Benidorm se jugaba a marcar seis goles a favor por partida en mesas con figuras de dos piernas y una línea de ataque de cuatro delanteros. Cada reino es un mundo y el futbolín no podía ser menos. La marca Tecno fabrica modernos futbolines que en La Rioja distribuye TecnoRioja, que ha ejercido de seleccionador.

Lara Fernández Santamaría y Desirée Gómez Quintana formaban una de las parejas. Los enfrentamientos se disputaban por parejas, dos contra dos, una partida cada una y, en caso de empate se disputaba una tercera. Aunque nacida en Sopuerta (Vizcaya) hace 24 años, Lara Fernández reside en Logroño, donde trabaja como socorrista, y confiesa que comenzó a jugar al futbolín «echando unas cervezas con los amigos». A raíz de las primeras partidas comenzó a aficionarse y a destacar «hasta que -dice- me metí en el mundillo».

Para Lara, ganar el campeonato ha sido «una sorpresa, ¡era la primera vez que iba! y creo que no estaba ni la mitad de preparada que los demás porque soy nueva y no tenía ni idea de normas, realmente he aprendido en los tres últimos meses». Lara juega de portera, para lo que considera que, sobre todo, se necesitan reflejos. «Una vez que te metes a jugar te das cuenta de que hacen falta más cosas para sacar la bola, golpear...», advierte.

Desirée Gómez, logroñesa de 29 años, actualmente desempleada, reconoce que ha jugado «toda la vida al futbolín porque mi familia tiene un bar, aunque comencé jugando al Excalibur» y estima que «como ahora no hay otra cosa, creo que me defiendo bien». Ella, que es delantera, se considera competitiva y asegura que «si juego, juego para ganar, pero si pierdo, no importa».