Mujeres y hombres

La huelga del 8M produjo una gran disyuntiva a muchos ciudadanos. Si la secundabas le dabas el apoyo a un manifiesto anticapitalista y antihombres; y en caso contrario, te arriesgabas a ser señalado como antifeminista. Y ni una cosa ni la otra. Es siempre el mismo planteamiento de estos círculos políticos: ellos son el BIEN, los demás, el MAL. Pero lo mejor es luchar con datos y verdades y no con proclamas y verborrea asamblearia. Se hace alusión en el manifiesto a la «trampa del capitalismo»; pues bien, el Instituto de la Mujer de Georgetown (Heritage Foundation) tras un estudio de 149 países concluye que cuanto mayor es el índice de libertad económica, mayor es el índice de bienestar de la mujer. También hace referencia dicho manifiesto a que las mujeres engrosan las listas del paro y no es cierto: hombres, 18%; mujeres, 15%. El punto más popular es cuando se refieren a que las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. Esto que de por sí es ilegal, y si alguien tiene constancia de ello debe denunciarlo, en toda mi dilatada vida laboral no lo he visto nunca. Pero centrémonos en la manida «brecha salarial». Se dice que el salario medio anual de los hombres es un 22,80% superior al de las mujeres, pero si la media la hacemos por hora trabajada y tenemos en cuenta que los hombres trabajan 36,40 horas/semana y las mujeres 30,40, los datos de Eurostat dejan la diferencia en 14,20%. Ya hemos rebajado la brecha a casi la mitad, pero además un estudio de dos economistas españoles, Inés Murillo e Hipólito Simón, rebajan esa diferencia al 5% por factores de puestos de trabajo: antigüedad de los hombres en sus empleos y mayores categorías profesionales; por factores de tipos de empresas empleadoras ya que hay sectores mejor pagados donde la mayoría son hombres: sector financiero y sector energético. Y los hay peor pagados con mayor mano de obra femenina: personal doméstico y hostelería. Total que también este bulo se desmorona. Pero si seguimos indagando porqué nos queda ese 5% de diferencia entre hombres y mujeres, concluimos que se da en mujeres de más de 30 años y ahí sí que damos con la realidad: la maternidad. Porque esa misma brecha se abre entre las mujeres que deciden ser madres y las que no. Es una realidad que la maternidad es un obstáculo para que la mujer siga en el mercado laboral y pueda alcanzar los puestos de responsabilidad que se merece por su formación. Y ahí es donde yo centro mi reivindicación. Por otro lado, también reivindico y homenajeo a todas las mujeres que deciden dedicarse a ser madres en detrimento total o parcial de su carrera profesional. Que no por ello dejan de ser menos que si fueran ejecutivas del Ibex 35. Su labor es muchísimo más importante.

Hay dos noticias económicas que acabo de leer que por separado pueden pasar desapercibidas pero si las juntas tienen su gracia. Un estudio elaborado por Morningstar indica que la rentabilidad de los fondos de inversión gestionados por mujeres es similar a la rentabilidad de los fondos gestionados por hombres. Nos alegra saberlo, pero no podía ser de otra manera. Y la otra noticia es que una gestora (no pienso hacerle publicidad) ha sacado al mercado un plan de pensiones enfocado a la igualdad de género y va a invertir exclusivamente en fondos de inversión gestionados única y exclusivamente por mujeres. ¡Qué ganas de llamar la atención! Esta gestora no se ha leído la noticia anterior. ¿O es que estamos en el tiro al hombre? Los hombres adoramos a las mujeres, son nuestras madres, nuestras hijas y nuestras esposas. ¿Acaso vamos a tener que pedir perdón por ser hombres?