«Por ser mujeres lo tenemos mucho más complicado» Debate sobre la igualdad de género y la emancipación. :: L.R. R.G.L. LOGROÑO Sábado, 24 marzo 2018, 00:34

Techo de cristal, brecha salarial, cortapisas laborales por la conciliación familiar y maternidad, sectores económicos feminizados con sueldos más bajos... El I Foro para la Emancipación no olvidó en su guión los problemas de la desigualdad de género. Cuatro jóvenes con circunstancias vitales y laborales radicalmente distintas -Selene Cordero, Andrea Sánchez, Aris Catalán y Leticia Bravo- dialogaron sobre la situación actual y su experiencia personal -algunas son ya madres- en un debate moderado por Neus Caparrós, profesora de la UR, que recordó que «la corresponsabilidad entre todos sería clave para que los jóvenes tengan un futuro mejor».

«Yo he retornado a La Rioja tras marcharme fuera y tengo formación universitaria, pero ninguna de esas dos circunstancias me ha asegurado el éxito de la emancipación; me ha resultado más fácil independizarme en el extranjero que aquí», se quejó Leticia, que abogó por «romper los estereotipos de género y los trabajos precarios que se nos ofrecen. Yo tengo un empleo de 20 horas a la semana y eso no me permite independizarme y comer», remachó.

En la misma línea incidieron Selene, que reclamó «más información sobre las ayudas y poder acceder a trabajos estables, no de tres meses»; y Aris, que incidió en la «necesidad de ajustar los alquileres, porque no se puede acceder a la vivienda sin una nómina y un trabajo fijo del que carecen la mayoría de jóvenes, abocados a un empleo temporal».

Problemas generales a toda la juventud que suelen agravarse en el caso de las mujeres, como defendió Marta Espinosa: «Por ser mujeres lo tenemos mucho más complicado, ya incluso desde el momento de la entrevista de trabajo, cuando te preguntan si tienes planeado ser madre». En el debate se escuchó también la voz de las inmigrantes, por boca de la venezolana Yekaterina Torres, quien defendió que «las jóvenes extranjeras tenemos más capacidades que ayudar en una casa y cuidar de niños».