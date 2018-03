Las mujeres alzan la voz La ministra Montserrat, junto a Maroto, Ceniceros, Gamarra y Bengoa, en la convención celebrada ayer por el PP de La Rioja. :: díaz uriel Feministas abuchean a Montserrat, que defiende en Logroño el compromiso del PP en materia de IgualdadLa ministra del ramo aboga por una sociedad de «roles compartidos» que avance en la corresponsabilidad, a la vez que ensalza al PP como referente y exige que «nadie nos dé lecciones» TERI SÁENZ Jueves, 15 marzo 2018, 23:49

LOGROÑO. La ministra de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales, Dolors Montserrat, enarboló ayer desde Logroño las medidas adoptadas en todas las esferas para avanzar en la equiparación «real y efectiva» de hombres y mujeres. «La bandera de la igualdad ondea con más fuerza cuando gobierna el PP», aseveró ayer en un acto donde fue recibida por un grupo de feministas que afearon su presencia y la política «patriarcal y capitalista» de su partido entre gritos de «¡No es lo mismo, no es igual, una trabajadora que la Cuca o Montserrat!», «Ministra Montserrat, feminismo es igualdad», «Nos quieren calladitas, nos tienen combativas», o «La fuerza de la obrera, la solidaridad».

Primero en una breve intervención ante la prensa donde no admitió preguntas y después pausadamente en un foro que reunió a la cúpula del PP riojano, Montserrat recapituló las medidas implementadas por el Gobierno central con una meta: seguir trabajando en una sociedad de roles compartidos que avance hacia la corresponsabilidad. «Que nadie nos dé lecciones en materia de igualdad», clamó censurando los intentos de «patrimonializar» la jornada y repasando, por ejemplo, desde los altos cargos de los populares y del Ejecutivo que recaen en mujeres o el diferencial que mantiene España sobre otros países en relación a la brecha salarial «aunque aún así, no nos conformamos».

Una labor, prosiguió, que debe contar «con todos» al margen del género. «Otros entienden la igualdad como un enfrentamiento ideológico; nosotros, como un proceso de transformación social que implica al conjunto de la ciudadanía», resumió después de «alegrarse» tanto por quienes ejercen el derecho constitucional de la huelga como por el hecho de que haya mujeres que hoy (por ayer) hayan decidido trabajar. «Lo importante es que estemos todas las mujeres y todos los hombres unidos a favor de la igualdad», abundó sin obviar la tarea pendiente en «otras brechas» que afectan a la mujer como la territorial, la generacional, la que marca la maternidad... «Y la mayor desigualdad de todas, como es la violencia de género», remachó para trasladarse luego al CIBIR y el San Pedro donde visitó las instalaciones y departió con la plantilla.

LAS FRASESDolors Montserrat Ministra de Igualdad «Otros ven la igualdad como un enfrentamiento ideológico; nosotros, como una transformación social»José Ignacio Ceniceros Presidente de La Rioja «El cambio social para que la mujer no tenga que hacer renuncias en sus derechos no tiene vuelta atrás»Javier Maroto Vicesetrario del PP nacional «La recuperación de la crisis tiene nombre de mujer y no podemos dejar que su trabajo no sea reconocido»

Esfuerzo colectivo

Como prólogo a la clausura de la ministra, el vicesecretario de Política Social y Territorial del PP, Javier Maroto, insistió en la necesidad de un «esfuerzo colectivo» acompañado por acciones concretas. «La recuperación de la crisis tiene nombre de mujer y no podemos dejar que su trabajo no sea reconocido», afirmó para reconocer que «aún queda camino por recorrer». En sintonía con esa apreciación, el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, garantizó que «el cambio social para que la mujer no tenga que hacer renuncias en sus derechos no tiene vuelta atrás», dejando constancia de la confianza del PP en la mujer en el hecho de que ostenten la presidencia del Parlamento, la Alcaldía de Logroño o la Secretaría General del PP. «Otros partidos y sindicatos no pueden decir lo mismo», concluyó.