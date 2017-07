«Es el momento idóneo, sin mayorías absolutas, para reformar el Estatuto»

Confiado en que su talante negociador permita culminar con éxito la reforma del Estatuto, José Ignacio Ceniceros afronta con optimismo los dos años de mandato que le restan. Elude hablar de Pedro Sanz y repasa tranquilo la actualidad política riojana, aunque el gesto se le tuerce al abordar el giro del PSOE nacional y el reto catalán.

- Usted presume de su buena relación con la oposición y ahí sigue Ciudadanos, aunque con los lazos del pacto de gobernabilidad parece que las cosas van como la seda.

- Con Ciudadanos tenemos un pacto de Gobierno que se está cumpliendo, un 63% de cumplimiento aunque nosotros pensamos que aún es algo más y con el compromiso de cumplirlo al cien por cien. Con el resto de grupos parlamentarios también estamos trabajando y dialogando porque así nos lo pidieron los ciudadanos que dijeron en las urnas que no querían mayorías absolutas. La Ley de Renta de Ciudadanía, la Ley de Cuentas, la Ley de Publicidad y la Ley del Diálogo Social se han aprobado por unanimidad en el Parlamento y eso es bueno, aunque es cierto que el diálogo ralentiza las decisiones y los acuerdos, pero los hace más fuertes. Antes, con mayoría absoluta, un proyecto de ley se podía demorar tres o cuatro meses como mucho y ahora nos vamos hasta los ocho meses, pero no importa. La unanimidad es muy buena en democracia, que no se aplique el rodillo.

«El diálogo ralentiza las decisiones y los acuerdos en el Parlamento riojano, pero los hace más fuertes» Situación política regional

«Pedro Sánchez, que ha vuelto a radicalizar la política, pierde elecciones y ahora también juicios» Situación política nacional

«El referéndum del día 1 de octubre no se va a celebrar y no podemos andar con contemplaciones» Reto independentista catalán

- ¿Habrá pasos más allá o mejor no tocar lo que funciona? ¿Contemplaría un Gobierno de coalición?

- Lo primero que hice cuando firmamos el pacto de gobernabilidad fue ofrecerles integrarse en el Gobierno y creo que hubiese sido bueno y lo sigo pensando, pero parece que la decisión que tienen ellos no es esa, al menos de momento. Pero, bueno, sacamos adelante los Presupuestos y estamos trabajando ya en los del próximo año y tendremos también reuniones con los grupos parlamentarios para la reforma del Estatuto.

- Esa reforma del Estatuto se empezó a escribir hace ya 13 años. ¿Va a ser en esta legislatura por fin?

- Pues yo creo que sí, la voluntad está ahí por parte de todos y el trabajo se ha avanzado bastante. Creo además que es el momento oportuno, precisamente porque no hay mayorías absolutas y tenemos que ser capaces de sacar la reforma adelante porque estamos de acuerdo en lo sustancial: en los aforamientos, incluir la Carta de Derechos Sociales, la reforma de la ley electoral... Ojalá lo hagamos cuanto antes para enviarlo luego a las Cortes Generales. Yo creo que es una de las cosas más importantes que podemos hacer, y tiempo material hay, aunque también sé que no es una de las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos.

- Se habla ahora de la España plurinacional, ¿cómo ve usted a La Rioja? ¿Como una región, una nacionalidad...?

- Yo veo a La Rioja como una comunidad autónoma que está dentro del Estado español. De ahí no voy a salir.

- ¿Está cerrado ese mapa?

- El mapa autonómico está cerrado y en ese debate no pienso entrar porque además creo que no sería bueno para España.

- ¿No le preocupa que un hipotético futuro Gobierno de España pueda caer en la tentación?

- Claro que me preocupa, por eso digo que yo estoy cómodo en la situación en la que estamos ahora que es la que decidieron la mayoría de los españoles, porque no olvidemos que la Constitución de 1978 obtuvo el apoyo en las urnas del 86% de los ciudadanos.

- En este debate, al margen de las cuestiones que citaba, habrá que hablar del senador autonómico, una figura ahora representada por Pedro Sanz sobre el que gran parte de la Cámara regional reclamó su reprobación por diversas causas, especialmente por el denominado caso del chalé de Villamediana.

- También se puede regular y hay que reformar también la ley del senador autonómico, en eso estamos de acuerdo y si tiene que ser una persona que no sea diputado también estaríamos de acuerdo.

- La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño anunció su intención de remitir el caso al Tribunal Supremo. ¿Sabe algo de ello?

- No, yo no tengo ninguna noticia de ello.

- Si hablamos de tribunales y sospechas de corrupción, no quiero obviar el testimonio de Rajoy ante la Audiencia Nacional por el caso Gürtel. ¿Qué le pareció?

- Mariano Rajoy compareció como testigo, como se le pidió. Ese día vi que había un partido que colabora con la Justicia y que ha habido otro, el Partido Socialista, que lo único que ha buscado es aprovecharse de la Justicia. La conclusión que saqué yo fue que Pedro Sánchez, que ha vuelto a radicalizar la política, pierde elecciones y ahora también juicios.

- Le preocupa especialmente ese giro dado por el Partido Socialista?

- Yo creo que a nivel nacional hay ahora una estabilidad política, que es lo que quieren los ciudadanos, y eso se logra con acuerdos con una mayoría que es suficiente. Ahora, ¿qué va a haber maniobras para tratar de desestabilizar? Pues seguro que todas, por parte de Podemos y del Partido Socialista, pero para eso lo que tienen que tener es más diputados.

- Otro de los quebraderos de cabeza llega de Cataluña. El Gobierno de la Generalitat parece firme en su intención de celebrar el referéndum el 1 de octubre. ¿Cómo cree que va a acabar el reto de Puigdemont y los suyos?

- Yo tengo confianza en el Estado de Derecho y creo que el Gobierno de España tiene que aplicar la ley, con todas sus consecuencias. El referéndum del día 1 de octubre no se va a celebrar y no podemos andar con contemplaciones, primero porque tenemos que velar por la soberanía nacional de todos los españoles; y en segundo lugar, porque no podemos permitir que unos pocos decidan sobre un todo y ese todo es España.