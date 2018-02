Una modificación presupuestaria obligará a los jóvenes a pagar unos 3.000 euros más por su vivienda Andreu y otros miembros del PSOE presentan su proposición / Antonio Díaz Uriel El PSOE presenta una proposición para acabar con la medida, que fue "introducida por el Gobierno por la puerta de atrás", según Andreu EFE Logoño Miércoles, 14 febrero 2018, 18:14

El Grupo Socialista ha presentado hoy una Proposición de Ley con la que buscan que se mantenga la bonificación a los jóvenes de un dos por ciento en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

La portavoz del Grupo Socialista, Concepción Andreu, ha dado a conocer hoy esta propuesta, el mismo día que entra en vigor una medida "introducida por el Gobierno por la puerta de atrás" en la Ley de Medidas Fiscales y Financiera y que puede suponer, en un caso "tipo", que un joven deba abonar tres mil euros más ayer.

Ha detallado que hasta hoy mismo, los menores de 36 años pagaban un 5 por ciento del precio de su vivienda por este impuesto, mientras que el tipo habitual era del 7 %; desde hoy esa reducción resulta "incompatible", según refleja el texto legal aprobado recientemente.

Ha considerado que esta medida es "absolutamente contraproducente" para los jóvenes riojanos y ha criticado el que "el Gobierno regional, sin debatir una medida tan importante para los jóvenes la ha aprobado, por la puerta de atrás".

Ha asegurado que, incluso, el texto de la Ley por la que se introduce este cambio "era confuso" y por eso "no lo hemos conducido en detalle hasta que no lo ha publicado el Boletín Oficial del Estado" con lo que "resulta curioso que una medida que beneficia a unos dos mil riojanos en el Impuesto de Patrimonio sí la explicaron, pero esta no".

Ha recalcado que "un joven menor de 36 años que compre una vivienda de 150.000 euros "tendrá que pagar 3.000 euros más" y se ha cuestionado si "esto es lo que hace el Gobierno de La Rioja para proteger a los jóvenes" y ha considerado que "es una forma extraña de aplicar el Pacto por la Emancipación".

La proposición de su Grupo pide, principalmente, "regresar a la situación anterior" pero también introduce más bonificaciones, la principal, el crear un tipo "súper-reducido" del 3 % en ese impuesto del que se beneficiaría los jóvenes cuyos ingresos no superen los 24.000 euros anuales.

También proponen aplicar ese 3% a familias numerosas que hayan adquirido esa condición en los últimos cinco años y que hayan vendido su anterior vivienda para comprar una mayor y que tengan también un límite en su renta.

Piden que el tipo se quede en el 5% en las transmisiones de viviendas de protección oficial que vaya a ser vivienda habitual de quien compra.

Y también para personas con discapacidad mayor del 33 % que adquieran una vivienda, concluye la Proposición.