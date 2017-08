La mitad de los riojanos que inicia la universidad opta por estudiar fuera de la región REUTERS Madrid y Castilla y León son las regiones con mayor colonia de universitarios riojanos que cursan estudios de Grado o de máster LUIS J. RUIZ Logroño Viernes, 4 agosto 2017, 08:48

Hace poco más de un mes, un millar largo de estudiantes de Bachillerato de La Rioja lograron su particular pasaporte hacia la Universidad. Lo hicieron tras superar la EBAU -la enésima nueva Selectividad- y ahora muchos de ellos ultiman una decisión que marcará su futuro: qué carrera universitaria cursarán y, sobre todo, dónde. Los plazos se van agotando y, la Universidad de La Rioja ha cerrado la segunda fase de matriculación con el ingreso de los alumnos que se quedaron en lista de espera y que ahora han podido optar por las vacantes que dejaron, entre otros, aquellos que finalmente estudiarán fuera de La Rioja.

Los que se van no son pocos. Lo dicen las estadísticas que ofrece la UR y que aseguran que, en línea con lo que ha sucedido en cursos anteriores, más de la mitad de aquellos estudiantes que aprueban la selectividad optan por trasladarse a otras comunidades autónomas, y no necesariamente por que el grado elegido no se imparta en la UR.

Según los datos del último curso -en este momento continúa abierto el proceso de matriculación en diferentes universidades- 711 de los 1.389 alumnos que fueron declarados 'aptos' en la Selectividad del 2016 decidieron salir de La Rioja. El principal destino fue la Universidad de Zaragoza, que acogió a 115 jóvenes de la región (el 16,17% del total de trasladados), por delante de la Complutense de Madrid (68), la del País Vasco (59) y la de Salamanca (53). En cualquier caso, la lista es extensa y prácticamente todas las universidades públicas y privadas del país cuentan con algún riojano en sus aulas.

195 estudiantes de otras comunidades se matricularon en la UR durante el curso pasado

Y, ¿qué estudian los universitarios de La Rioja que se trasladan a otra comunidad autónoma? La relación de grados también es larga, pero el título más demandado es Psicología, estudios que iniciaron durante el año pasado 33 estudiantes de la región. Medicina (28) y Biología (27) completan el 'podio' de preferencias. Pero entre esas elecciones también figuran grados que se imparten en La Rioja, Así, 27 alumnos se fueron fuera a estudiar Derecho; 20 a cursar Enfermería; 17, Administración y Dirección de Empresas; 16, Educación Primaria; 13, Educación Infantil; y 10 más a cursar los grados de Historia y de Informática.

Pero el flujo de estudiantes en sentido inverso también existe y hasta la UR llegaron el curso pasado 195 estudiantes de otras regiones. Los principales nichos de alumnado 'foráneo' de la UR son Navarra (79 matriculados en 2016), el País Vasco (55), Burgos (14) y Valladolid (11). En cuanto a los Grados que estudian, el más demandado es el de Educación Primaria (37), por delante de Enfermería (29), Administración y Dirección de Empresas (20) y Educación Infantil (14).

3.160 universitarios fuera

En cualquier caso, la diáspora de universitarios riojanos es aún mayor. La foto fija actual es la que ofreció el Ejecutivo central a una pregunta del diputado regional por el PSOE en el Congreso César Luena. Según esos datos, salvo en la Universidad de Islas Baleares, en la que ningún riojano estudia grado o máster alguno, otros 46 centros universitarios públicos (no se recogen datos de instituciones privadas) acogen a más de 3.160 alumnos de La Rioja.

Por comunidad autónoma, Madrid es la región con la colonia de universitarios riojanos más grande (716), seguida de Castilla y León (688), Aragón (648) y Navarra (460). En el extremo contrario y junto a Baleares, en Extremadura, Murcia y Canarias estudian cinco o menos riojanos. Por centros, la Universidad de Zaragoza (648), la de País Vasco (460), la Complutense de Madrid (239) y la de Salamanca (228) son las más elegidas.

Esos mismos datos sostienen que 1.116 alumnos no riojanos están estudiando en la UR un Grado o un máster. Proceden, mayoritariamente, de Navarra (459), País Vasco (289) y Castilla y León (103), pero con representación de todas las regiones.