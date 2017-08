La mitad de los pisos que se compran en La Rioja se pagan al contado En el primer trimestre del año se vendieron en la región 863 casas y sólo se firmaron 449 préstamos destinados a su adquisición | En el conjunto del país las operaciones financiadas a crédito superan ligeramente el 44% CARMEN NEVOT Logroño Martes, 22 agosto 2017, 20:24

Es muy probable que si no es de los afortunados lo primero que haya hecho al leer el titular es preguntarse si es posible. Pues sí, lo es. Es una realidad para casi la mitad de los riojanos que en el primer trimestre de este año compraron una vivienda, en concreto, para 414 de los 863 que cerraron una operación de estas características entre enero y marzo pasados.

Del total, según la estadística que periódicamente recoge el Consejo General del Notariado, sólo 449 firmaron un préstamo hipotecario que les permitirá afrontar su piso en cómodos plazos, el resto se decantó por pagarlo al contado y quedarse libre de deudas.

No es un hecho aislado y que se haya producido sólo este año. Con la recuperación económica llegaron las compras a 'tocateja'. De hecho, de las 3.124 propiedades que se adquirieron a lo largo de todo el año 2015, 1.583, o lo que es lo mismo, el 50%, se pagaron sin necesidad de recurrir a la financiación. Un año después, los afortunados fueron 1.614, es decir, el 49% de los 3.255 que se hicieron con su piso.

La tendencia es casi idéntica a la que se registra en el conjunto del país, donde la cifra de compras de viviendas financiadas a crédito supera ligeramente el 44%. En el resto, las operaciones se pagan al contado.

En este fenómeno, que no ha escapado al ojo del sector y que fue detectado ya hace dos años, influyen varios factores. Según el presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, Óscar Martínez Solozábal, los reducidos precios juegan un papel fundamental en esta realidad porque «por lo que pagas ahora por un piso antes casi sólo pagabas la entrada, con lo cual al precio que están las viviendas hay muchas personas que han podido pagar al contado».

«Por lo que vale ahora un piso, antes casi sólo pagabas la entrada» Óscar Martínez Solozábal | Pte. de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios

En la práctica, muchos compradores, pese a que los intereses están muy bajos, han optado por una vía que en la época del 'boom' era inviable. Entonces era imposible pagar al contado, «había que financiar una parte muy importante porque los precios estaban disparados», apunta.

Los precios han caído y, por ejemplo, de acuerdo con sus datos, extraídos a pie de terreno, de lo que se pedía por un piso en los años 2005, 2006 y 2007 se ha pasado hoy a un 50% menos, incluso por debajo del precio de coste. Para ilustrar esta situación, asegura que en algunos pueblos limítrofes se han cerrado operaciones por 50.000 y 60.000 euros con garaje y trastero «y sería imposible que hoy se construyera a esos precios».

En el pago al contado también ha influido que durante los años de crisis los riojanos han retenido sus ahorros, había más miedo a gastar el dinero «porque no se sabía a dónde iba a llegar esto». La inseguridad en el trabajo era mayor, tanto para los autónomos como para los asalariados, y «la gente no se atrevía a comprar pero seguía ahorrando por miedo a lo que pudiera pasar», apunta.

Con el inicio de la recuperación económica el miedo a gastar ya no es tal y la gente prefiere «quitarse hipotecas y para el día de mañana, me vaya mal o bien, tengo el piso pagado» y eso pese a que «seguramente las personas que pagan al contado podrían comprar un piso mejor pidiendo una hipoteca», sostiene.

No todo es pago al contado. Poco a poco los bancos han ido abriendo el grifo de la financiación y si hace 2 o 3 años comprar un piso que no fuera de la entidad a la que se solicitaba el crédito era muy difícil porque sólo financiaban su cartera inmobiliaria, hoy en día incluso se concede hasta el 100%, aunque la diferencia es que ahora los bancos no tienen riesgos porque los precios están bajos. Una muestra de ello es que en el primer trimestre de este año se formalizaron 449 operaciones de crédito en La Rioja y en el mismo periodo del 2013, 179. No sólo crece el número de operaciones, también la cuantía media concedida que a finales del 2016 ascendía a 110.417 euros.