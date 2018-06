Una mirada al corazón, no a la piel Jean Charles, refugiado de Madagascar, y Cecilia, inmigrante de Guinea Ecuatorial, ayer en el patio de Cáritas. / JUSTO RODRÍGUEZ Dos inmigrantes narran en el Día Mundial del Refugiado su integración en La Rioja | Jean Charles, que tuvo que huir en el 2001 de Madagascar, y Cecilia, que vino hace 17 años desde Guinea Ecuatorial, piden apoyos para quien llega en busca de un futuro ROBERTO G. LASTRA Logroño Miércoles, 20 junio 2018, 09:26

Su piel oscura no hace sino resaltar la sonrisa de una ilusión. Ellos tuvieron la suerte de llegar y empezar a construir, pese a los golpes de la crisis, una nueva vida en La Rioja, a donde llegaron en busca de un futuro mejor por el que todavía luchan a diario. Son Jean Charles, un refugiado que tuvo que huir de su Madagascar natal para salvar su vida, y Cecilia, que abandonó Guinea Ecuatorial hace ya 17 años. Ambos narraron ayer su experiencia en la sede logroñesa de Cáritas, donde la entidad y la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño presentaron, con motivo de la celebración hoy del Día Mundial del Refugiado, un manifiesto con los 20 puntos de acción que servirán para 'Acoger, proteger, promover e integrar' al inmigrante y refugiado que hizo públicos el pasado noviembre el Papa Francisco.

Un golpe de estado obligó a Jean Charles y a su esposa a abandonar su tierra para sobrevivir. Tras llegar a Madrid en avión, el reconocimiento de su condición de refugiados les trajo a La Rioja unas semanas después para empezar una nueva vida con el apoyo del Centro de Acogida de Refugiados de Cruz Roja en Logroño. «Tuvimos que aprender el idioma para ir poco a poco integrándonos y poder buscarnos la vida», recuerda Jean Charles, un ingeniero de Minas y Geofísica licenciado en la antigua Unión Soviética -«tuve que aprender ruso en San Petersburgo para luego poder estudiar en la Universidad de Bakú, en Azerbaiyán»-, que todavía no ha conseguido que le convaliden su título.

Los comienzos fueron duros, pero poco a poco, con la ayuda y la formación facilitada por Cáritas, Cruz Roja y otras entidades, logró salir adelante. «He trabajado en todo lo que ha surgido, de contable, ayudando a personas mayores tras hacer un curso sociosanitario, también en el sector de limpieza, en el campo... Pero la crisis y la edad... De todas formas yo no me rindo y tengo optimismo, soy una persona muy valiente y tengo que alimentar a mi familia, a mi mujer y a mis dos hijos, que son riojanos porque nacieron aquí en Logroño. Las ayudas ya se acabaron y ahora vivimos gracias a que mi mujer ha encontrado trabajo», explica sin renunciar al inagotable optimismo de los luchadores. «Hay que buscarse la vida y yo no me rindo, veremos a ver qué pasa en el futuro, que está aquí en La Rioja porque mis hijos son de aquí y a mi mujer le encanta esto y es feliz. Para mí es impensable volver a nuestro país porque allí tendría que empezar otra vez de cero», se despide con una enorme sonrisa.

Atada por los estigmas

«Yo soy inmigrante, no refugiada», aclara, por su parte, Cecilia Acemi, llegada a España hace ya 17 años desde Guinea Ecuatorial. Tras cuatro años en el País Vasco, su matrimonio con un riojano la trajo hasta La Rioja en el 2005. Y aquí sigue, afanada en una pelea que la crisis económica hizo aún más dura, como a tantos otros inmigrantes y refugiados. «Necesitamos más apoyos, no queremos ayudas económicas, sino trabajar, cotizar y tener un futuro», reclamaba ayer, para fijar el gran inconveniente del colectivo: «Lo peor son las dificultades de acceso a la tarjeta de residencia porque sin ella es imposible encontrar trabajo».

En su caso no ha podido encontrar un empleo desde el año 2008 para ayudar en el mantenimiento de su hogar en el que vive con su marido, el único sueldo, dos hijas y dos nietos. Ha tratado de formarse y ha realizado numerosos cursos, pero todas las puertas se le cierran. «La edad es lo que más me afecta ahora, ven mis años, ahora tengo 59, y ya no quieren saber nada de mí», se lamenta Cecilia, que añade un estigma aún presente en muchos sectores de la sociedad: «El color de nuestra piel también nos afecta y en las agencias de trabajo, cuando ven que eres una mujer negra prefieren contratar a otras de raza blanca, como las sudamericanas». Y remacha dolida: «El color no sirve de nada, hay que mirar al corazón y a cómo trabaja alguien, no a su piel».