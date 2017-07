El Ministerio Fiscal investiga cada año una media de 60 delitos sexuales en La Rioja Vista de la Comisaría de Policía de Logroño. :: díaz uriel Expertos policiales descartan un repunte en el número de agresiones contra la mujer durante las celebraciones festivas en los municipios de la región LUIS J. RUIZ Logroño Jueves, 27 julio 2017, 17:58

La mezcla de celebraciones festivas, alcohol, drogas y noche no es la única fórmula capaz de convertir a un hombre en un potencial agresor y a cualquier mujer en su víctima. No lo es, al menos, en esta región, aseguran a Diario LA RIOJA fuentes policiales, que también inciden en que «el número de agresiones sexuales es relativamente bajo» y que recuerdan que, «afortunadamente», apenas se han registrado casos de violación durante los últimos años.

Pero que las denuncias por delitos sexuales no repunten durante celebraciones festivas no implica que La Rioja sea territorio yermo en lo que a delitos sexuales se refiere. Las estadísticas que aporta el Ministerio Fiscal en sus memorias anuales sobre las investigaciones realizadas entre los años 2012 y 2015 vienen a confirmar que a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no les falta trabajo en esta materia: fueron 243. Una de las últimas -conocidas- fue la que se cometió en la calle Pérez Galdós hacia las 23 horas del 19 de abril. Una joven fue asaltada por un hombre que le agarró el torso y, denunció, le tocó «fuertemente durante al menos un minuto» su pubis por encima del chándal que llevaba.

Uno más de los casos que engrosarán próximas memorias del Ministerio Fiscal que aseguran que entre los años 2012 y 2015 -periodo más amplio del que constan cifras- se han investigado una media de 60 casos al año. Es decir, más de uno a la semana cada año. En cualquier caso, desde el Ministerio Fiscal se excusan ante la imposibilidad material de ubicar temporalmente los hechos denunciados e investigados y no poder realizar estimación alguna sobre su coincidencia o no con las diferentes celebraciones festivas.

74 delitos sexuales en el 2015

Según la Fiscalía de La Rioja, durante el año 2015 -ejercicio en el que se instruyeron diligencias por 74 presuntos delitos sexuales-, se investigaron en la región un total de 30 casos de agresión sexual -a diferencia de los abusos en este delito media violencia o intimidación sobre la víctima-, 21 de abusos sexuales (dos de ellos con acceso carnal), cuatro casos de acoso sexual y tres más de provocación sexual. A ellos hay que sumar cinco denuncias por abuso sexual y dos por agresión en los que las víctimas fueron menores de 16 años. Las dos últimas violaciones registradas en La Rioja -a expensas de lo que diga la memoria del 2016, aún no disponible- datan del año 2014.

La combinación fiesta-agresión sexual acaparó titulares en los sanfermines del 2016 -pese a que durante los años anteriores numerosas organizaciones ya habían denunciado la proliferación de ataques sexuales contra las mujeres en las multitudinarias fiestas pamplonesas- con la violación grupal cometida, presuntamente, por José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo sobre una joven de 18 años en el portal de un edificio de la capital navarra.

El responsable de la Unidad de Familia y Mujer de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja -que se encarga de la investigación y protección de las víctimas de violencia de género y doméstica y de violencia sexual- asegura que «en la ciudad de Logroño no podemos hacer una distinción entre las agresiones o abusos que se registran durante la celebración de fiestas de las que puedan ocurrir en otros momentos del año. De hecho, según los datos que manejamos de los últimos ejercicios, durante los meses de septiembre en Logroño apenas se han tramitado denuncias por este tipo de delitos».

Similar viene a ser la conclusión a la que llegan desde la Comandancia de la Guardia Civil -en donde es el equipo Mujer-Menor (EMUME) el encargado de la investigación de los delitos de carácter sexual-, que descartan la existencia de un repunte de denuncias por agresiones sexuales durante las distintas celebraciones festivas de la región.

No obstante, sí que hay referencia de al menos cinco episodios de agresiones sexuales en municipios en fiestas. Las más inmediatas se registraron el pasado verano en Lardero (1 víctima) y en Calahorra (3 víctimas, dos de ellas menores de edad). En Logroño, durante la celebración de San Mateo, se denunció un abuso en el 2012 y otro en el 2014 además de una agresión sexual en el 2015.