El Ministerio no descarta nuevas licitaciones

El Ministerio de Fomento insistió ayer en que no renovará las concesiones de las autopistas de peaje a las empresas privadas que las explotan desde finales de los años sesenta y comienzos de los setenta del siglo pasado. Desde el departamento de prensa se reiteró que «el ministro siempre ha dicho que las concesiones actuales no se prorrogarán a medida que vayan caducando», si bien se analizará qué se hace con ellas a partir de ese momento: hacerse cargo de su gestión directa y de su mantenimiento, o sacar de nuevo su explotación a concurso. El Gobierno no está obligado a cumplir la exigencia que le hizo ayer la mayoría del Congreso al tratarse de una proposición no de ley.