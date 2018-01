Migajas de la lotería del Niño Dueños y trabajadores de la administración de Lotería de la avenida Lehendakari Aguirre, en Bilbao, celebran haber vendido el Gordo. :: efe Los grandes premios del sorteo esquivaron La Rioja y sólo dejaron pedreas y terminaciones Deusto se queda con los 100 millones de euros del primer premio con el número 05.685 mientras que el segundo fue muy repartido y el tercero fue a parar íntegro a Yecla LA RIOJA Sábado, 13 enero 2018, 23:36

logroño. El Sorteo Extraordinario de 'El Niño», celebrado ayer en Ávila, ha pasado de largo en La Rioja, donde solo ha dejado pedreas y terminaciones, ya que los tres primeros premios se han ido a otras comunidades, según informó el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en La Rioja, Carlos Ruiz.

El primer premio, dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), recayó en el número 05.685; el segundo, con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo), correspondió al número 18.442; y el tercero, con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo), fue a parar al número 23.282.

La Rioja tenía consignados para este sorteo 7.331.780 euros -23,22 euros por habitante- el 7% más que el año anterior, recordó el delegado de Loterías. Aunque hay algún que otro premio en pedreas y terminaciones, de acuerdo con los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado, este año este sorteo no ha dejado premios en esta comunidad. Ello no significa que no haya personas en La Rioja que hayan adquirido décimos en otras comunidades que sí han sido agraciadas con este sorteo, como es el caso de Bilbao o Yecla (Murcia) en el primer y tercer premio, respectivamente, y diversas localidades donde el segundo premio ha estado muy repartido.

También indicó que los décimos que hayan sido agraciados con pedreas y terminaciones en La Rioja pueden tener un efecto positivo para las administraciones de lotería a la hora de aumentar sus ingresos si hay personas agraciadas que deciden volver a jugar una parte de lo agraciado.

La fortuna sonrió a Bibao. La administración número 19, ubicada en la avenida del Lehendakari Aguirre en Deusto, vendió íntegramente el primer premio y repartió entre sus clientes 100 millones de euros, ya que no tuvo que devolver ni un solo décimo de las 50 series del número agraciado, el 05.685.

El número 18.442 ha sido el segundo premio del sorteo (que este año ha salido por segunda vez de Madrid, para celebrarse en Ávila) y, aunque ha estado muy repartido por toda la geografía española, los vecinos de la ciudad anfitriona no han tenido suerte.

La localidad murciana de Yecla, de unos 34.000 habitantes, conocida por sus vinos y muebles, se ha llevado los 12,5 millones del tercer premio al vender íntegramente el 23.282 de este sorteo, que pone el broche final a las fiestas navideñas.

No es la primera vez que el premio grande de El Niño se queda en Bilbao, pues la capital ya había sido agraciada en otras 17 ocasiones, la última en el 2016.

Un pellizco del viajero segundo premio fue hasta en Vilalba, después de que el Gordo de Navidad dejara en la localidad lucense 520 millones de euros el pasado 22 de diciembre. También la suerte volvió a sonreír a Granadilla de Abona, en concreto a la gasolinera situada en la autopista del sur de Tenerife, que confirmó su buena estrella al vender parte de este segundo premio.

En el pasado sorteo de Navidad y por quinto año consecutivo, esta estación de servicio repartió la suerte: vendió un décimo del primer premio, 22 del segundo premio, 20 de un quinto y dos de otro quinto.

Unos 11 millones de este segundo premio tan repartido se quedaron en Villasana de Mena, una localidad burgalesa próxima al límite con la provincia de Vizcaya, informó a Efe el titular de la administración 1 de Villasana, Juan Carlos Ortiz de Uriarte.

Y entre las anécdotas, una familia de etnia gitana que vive en la pequeña localidad de Benijófar (Alicante) y que en el reciente sorteo de Navidad fue agraciada con un quinto premio (60.000 euros) se hizo ayer con un total de 750.000 euros por tener diez décimos del segundo, el 18.442.

El delegado de Loterías en La Rioja indicó que si se ha perdido o destruido un décimo se puede reclamar aportando «el número, la serie y la fracción».