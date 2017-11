La Mesa General y el comité aprueban reactivar la carrera profesional en la Administración

logroño. La Mesa General de Negociación y el Comité de Empresa votaron ayer a favor del decreto que regula la reactivación de la carrera profesional en la Administración riojana, basada, según el modelo planteado por el Gobierno regional, en la evaluación del desempeño de los empleados públicos.

La Mesa General de Negociación y el Comité de Empresa aprobaron ayer con los votos favorables de UGT, CSIF y STAR, este decreto que establece un modelo de carrera profesional basado en la evaluación del desempeño de los empleados públicos fundamentado en los principios de igualdad, objetividad y transparencia, detalló el Ejecutivo.

ANPE- Rioja informó de que no apoya el modelo planteado porque no está de acuerdo con que el sistema no consolide méritos reconocidos sino que se evaluarán cada año ni con que no se fije el importe que corresponde al Grado I.